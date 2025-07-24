AGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025 MEB AGS-ÖABT sonuç tarihi
Akademi Giriş Sınavı (2025-AGS) sonuçlarının açıklanacağı tarih, 13 Temmuz'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan sınavın ardından merak ediliyor. Öğretmen adayları bu yıl KPSS yerine ilk kez uygulanan AGS sınavına katılım sağlamasının ardından gözler artık ÖSYM tarafından yapılacak sonuç duyurusuna çevrildi. Peki, 2025 AGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2025 AGS sonuçları, öğretmen olmak isteyen adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. 2025 yılında MEB tarafından ilk kez uygulamaya konulan Akademi Giriş Sınavı (AGS) bu yıl ilk kez yapıldı. KPSS yerine AGS sınavına katılım sağlayan adaylar artık sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, 2025 AGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?