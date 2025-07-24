AGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025 MEB AGS-ÖABT sonuç tarihi

2025 AGS sonuçları, öğretmen olmak isteyen adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. 2025 yılında MEB tarafından ilk kez uygulamaya konulan Akademi Giriş Sınavı (AGS) bu yıl ilk kez yapıldı. KPSS yerine AGS sınavına katılım sağlayan adaylar artık sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, 2025 AGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?