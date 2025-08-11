AGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025 MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuç sorgulama ekranı

Akademi Giriş Sınavı (2025-AGS) sonuçlarının ne zaman açıklanacağıyla ilgili tarih araştırmaları başladı. Öğretmen olabilmek için bu yıl ilk kez uygulanan AGS sınavına katılım sağlayan adaylar, gözlerini ÖSYM tarafından yapılacak sonuç açıklamasına çevirdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan AGS takvimi sonrasında sınav sonuçlarının duyurulacağı tarih belli oldu. Peki, 2025 AGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2025 AGS sonuçlarının açıklanacağı tarih sınava katılım sağlayan öğretmen adaylarının gündeminde yer alıyor. Bu yıl ilk kez KPSS yerine uygulanan AGS sınavıyla öğretmen olma hayallerine kavuşacak olan adaylar, gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, 2025 AGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AGS, 13 Temmuz’da iki oturum halinde gerçekleştirildi: AGS Genel Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT). ÖSYM tarafından paylaşılan takvime göre, sınav sonuçları 13 Ağustos 2025’te adayların erişimine açılacak. Sonuçlar, yalnızca ÖSYM’nin resmi sonuç sorgulama sayfası üzerinden ilan edilecek.

AGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar, sonuç açıklama gününde T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresi ile ÖSYM Sonuç Sorgulama Sistemi ya da mobil uygulamalar üzerinden sınav puanlarını ve başarı sıralamalarını görebilecek.

AGS PUANI NASIL HESAPLANIR?

Yabancı dil öğretmenlikleri (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça, İngilizce) için MEB-AGS puanı, AGS puanının %50’si ile adayın aynı yıl girdiği Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS/e-YDS) puanının %50’si toplanarak belirlenecek.

Adayın, AGS’den önce veya sonra aynı yıl içinde aldığı en yüksek YDS/e-YDS puanı dikkate alınacak.

ÖABT veya YDS uygulanmayan branşlarda ise MEB-AGS puanı tamamen AGS sonuçlarına göre hesaplanacak.

