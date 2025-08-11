AGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025 MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuç sorgulama ekranı
Akademi Giriş Sınavı (2025-AGS) sonuçlarının ne zaman açıklanacağıyla ilgili tarih araştırmaları başladı. Öğretmen olabilmek için bu yıl ilk kez uygulanan AGS sınavına katılım sağlayan adaylar, gözlerini ÖSYM tarafından yapılacak sonuç açıklamasına çevirdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan AGS takvimi sonrasında sınav sonuçlarının duyurulacağı tarih belli oldu. Peki, 2025 AGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2025 AGS sonuçlarının açıklanacağı tarih sınava katılım sağlayan öğretmen adaylarının gündeminde yer alıyor. Bu yıl ilk kez KPSS yerine uygulanan AGS sınavıyla öğretmen olma hayallerine kavuşacak olan adaylar, gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, 2025 AGS sonuçları ne zaman açıklanacak?