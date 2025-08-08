AGS sonuçları için geri sayım başladı: 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ne zaman açıklanacak?
Akademi Giriş Sınavı (AGS) 2025 sonuç tarihi belli oldu. Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilk kez düzenlenen Akademi Giriş Sınavı, öğretmen adaylarının KPSS’ye girmeden asli memurluk kadrolarına geçiş yapabilmelerini sağlayacak. 13 Temmuz 2025’te yapılan sınavın ardından gözler, ÖSYM’den gelecek resmi sonuç duyurusuna çevrildi. Peki, 2025 AGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Akademi Giriş Sınavı’nın (AGS) sonuç tarihi netleşti. 13 Temmuz’da iki oturum halinde yapılan sınavın ardından gözler ÖSYM’den gelecek duyuruya çevrildi. Adaylar, sınav puanlarını nasıl öğreneceklerini ve MEB-AGS puan hesaplama yöntemini araştırıyor. İşte 2025 AGS sonuç günü, sorgulama ekranı ve merak edilen tüm ayrıntılar.