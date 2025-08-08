AGS sonuçları için geri sayım başladı: 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Akademi Giriş Sınavı’nın (AGS) sonuç tarihi netleşti. 13 Temmuz’da iki oturum halinde yapılan sınavın ardından gözler ÖSYM’den gelecek duyuruya çevrildi. Adaylar, sınav puanlarını nasıl öğreneceklerini ve MEB-AGS puan hesaplama yöntemini araştırıyor. İşte 2025 AGS sonuç günü, sorgulama ekranı ve merak edilen tüm ayrıntılar.