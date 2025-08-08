AGS sonuçları için geri sayım başladı: 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ne zaman açıklanacak?

Akademi Giriş Sınavı (AGS) 2025 sonuç tarihi belli oldu. Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilk kez düzenlenen Akademi Giriş Sınavı, öğretmen adaylarının KPSS’ye girmeden asli memurluk kadrolarına geçiş yapabilmelerini sağlayacak. 13 Temmuz 2025’te yapılan sınavın ardından gözler, ÖSYM’den gelecek resmi sonuç duyurusuna çevrildi. Peki, 2025 AGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AGS sonuçları için geri sayım başladı: 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Akademi Giriş Sınavı’nın (AGS) sonuç tarihi netleşti. 13 Temmuz’da iki oturum halinde yapılan sınavın ardından gözler ÖSYM’den gelecek duyuruya çevrildi. Adaylar, sınav puanlarını nasıl öğreneceklerini ve MEB-AGS puan hesaplama yöntemini araştırıyor. İşte 2025 AGS sonuç günü, sorgulama ekranı ve merak edilen tüm ayrıntılar.



2025 AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AGS, 13 Temmuz’da iki oturum halinde gerçekleştirildi: AGS Genel Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT). ÖSYM tarafından paylaşılan takvime göre, sınav sonuçları 13 Ağustos 2025’te adayların erişimine açılacak. Sonuçlar, yalnızca ÖSYM’nin resmi sonuç sorgulama sayfası üzerinden ilan edilecek.



AGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar, sonuç açıklama gününde T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresi ile ÖSYM Sonuç Sorgulama Sistemi ya da mobil uygulamalar üzerinden sınav puanlarını ve başarı sıralamalarını görebilecek.



AGS PUANI NASIL HESAPLANIR?

Yabancı dil öğretmenlikleri (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça, İngilizce) için MEB-AGS puanı, AGS puanının %50’si ile adayın aynı yıl girdiği Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS/e-YDS) puanının %50’si toplanarak belirlenecek.

Adayın, AGS’den önce veya sonra aynı yıl içinde aldığı en yüksek YDS/e-YDS puanı dikkate alınacak.

ÖABT veya YDS uygulanmayan branşlarda ise MEB-AGS puanı tamamen AGS sonuçlarına göre hesaplanacak.



ÖĞRETMEN ATAMALARIYLA İLGİLİ SÜREÇ

Sonuçların ilan edilmesinin ardından MEB, öğretmen atama takvimini ve yerleştirme sürecine dair detayları paylaşacak. Adayların, tercih sürecinde kontenjanlar ve başvuru şartlarına dikkat etmeleri öneriliyor.

