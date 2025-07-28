AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 AGS sonuç tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 13 Temmuz 2025’te yapılmıştı. Sınavın üzerinden günler geçmesi nedeniyle adayların sonuç beklentisi hız kazandı. Peki, AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? AGS sonuçlarının ilan edilmesine kaç gün kaldı?

AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 AGS sonuç tarihi - 1

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 13 Temmuz 2025’te yapıldı. Sınava katılan binlerce aday gözü ÖSYM takviminde.

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AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 AGS sonuç tarihi - 2

AGS SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AGS ve ÖABT sonuçları resmi olarak 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü açıklanacak. Adaylar sonuç sorgulamasını online olarak gerçekleştirebilecek.

AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 AGS sonuç tarihi - 3

Sonuçlar, adayların T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresiyle sonuc.osym.gov.tr üzerinden erişebilecekleri başvuru sistemiyle duyurulacak.

AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 AGS sonuç tarihi - 4

AGS PUANI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça ve İngilizce öğretmenliği adaylıkları için ise AGS ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS veya e-YDS) esas alınacak. Buna göre, AGS puanının yüzde 50'si ile YDS puanının yüzde 50'sinin toplanmasıyla adayların MEB-AGS puanı hesaplanacak.


AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 AGS sonuç tarihi - 5

Bu kapsamda yabancı dil alanında puan hesaplaması yapılırken adayların aynı yıl ve AGS'den önce girdikleri YDS veya e-YDS puanlarından en yüksek olan sınav notu kullanılacak.

ÖABT ya da YDS uygulanması planlanmayan diğer öğretmen adaylıkları için de MEB-AGS puanı, sadece AGS ile oluşturulacak.

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