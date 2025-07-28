AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 AGS sonuç tarihi
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 13 Temmuz 2025’te yapılmıştı. Sınavın üzerinden günler geçmesi nedeniyle adayların sonuç beklentisi hız kazandı. Peki, AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? AGS sonuçlarının ilan edilmesine kaç gün kaldı?
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 13 Temmuz 2025’te yapıldı. Sınava katılan binlerce aday gözü ÖSYM takviminde.