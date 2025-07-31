AGS sonuçları ne zaman, ağustos ayının kaçında açıklanacak? MEB takvimine göre AGS sonuç tarihi

Yabancı dil alanında puan hesaplaması yapılırken, adayların aynı yıl ve AGS'den önce girdikleri YDS veya e-YDS puanlarından en yüksek olan sınav notu kullanılacak.



ÖABT ya da YDS uygulanması planlanmayan diğer öğretmen adaylıkları için de MEB-AGS puanı sadece AGS ile oluşturulacak.