AGS sonuçları ne zaman, ağustos ayının kaçında açıklanacak? MEB takvimine göre AGS sonuç tarihi
2025 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’nın (2025-MEB-AGS), 2025 Akademi Giriş Sınavı'nın (2025-AGS) üzerinden günler geçmesi nedeniyle adayların sonuç tarihine yönelik araştırmaları hız kazandı. Takvime göre, AGS sonuçları ağustos ayında ilan edilecek. Peki, AGS sonuçları ne zaman, ağustos ayının kaçında açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca ilk kez uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (MEB-AGS) ikinci ve son oturumu olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 13 Temmuz 2025 tarihinde tamamlanmıştı. ÖABT, 81 il ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa dahil 103 sınav merkezinde, 813 bina ve 13 bin 931 salonda uygulandı.