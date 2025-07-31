AGS sonuçları ne zaman, ağustos ayının kaçında açıklanacak? MEB takvimine göre AGS sonuç tarihi

2025 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’nın (2025-MEB-AGS), 2025 Akademi Giriş Sınavı'nın (2025-AGS) üzerinden günler geçmesi nedeniyle adayların sonuç tarihine yönelik araştırmaları hız kazandı. Takvime göre, AGS sonuçları ağustos ayında ilan edilecek. Peki, AGS sonuçları ne zaman, ağustos ayının kaçında açıklanacak?

AGS sonuçları ne zaman, ağustos ayının kaçında açıklanacak? MEB takvimine göre AGS sonuç tarihi - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca ilk kez uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (MEB-AGS) ikinci ve son oturumu olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 13 Temmuz 2025 tarihinde tamamlanmıştı. ÖABT, 81 il ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa dahil 103 sınav merkezinde, 813 bina ve 13 bin 931 salonda uygulandı.

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AGS sonuçları ne zaman, ağustos ayının kaçında açıklanacak? MEB takvimine göre AGS sonuç tarihi - 2

AGS SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin takvimine göre, sınav sonuçları 13 Ağustos'ta açıklanacak. AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek.

AGS sonuçları ne zaman, ağustos ayının kaçında açıklanacak? MEB takvimine göre AGS sonuç tarihi - 3

AGS PUANI NASIL HESAPLANACAK?

Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça ve İngilizce öğretmenliği adaylıkları için ise AGS ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS veya e-YDS) esas alınacak. Buna göre, AGS puanının yüzde 50'si ile YDS puanının yüzde 50'sinin toplanmasıyla adayların MEB-AGS puanı hesaplanacak.

AGS sonuçları ne zaman, ağustos ayının kaçında açıklanacak? MEB takvimine göre AGS sonuç tarihi - 4

Yabancı dil alanında puan hesaplaması yapılırken, adayların aynı yıl ve AGS'den önce girdikleri YDS veya e-YDS puanlarından en yüksek olan sınav notu kullanılacak.

ÖABT ya da YDS uygulanması planlanmayan diğer öğretmen adaylıkları için de MEB-AGS puanı sadece AGS ile oluşturulacak.

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