AGS sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM 2025: MEB-AGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçlarının açıklanma tarihi, sınava katılan öğretmen adayları tarafından yakından takip ediliyor. 2025 yılı AGS sınav sonuçları için ÖSYM ve MEB’in resmi takvimi merak edilirken, sonuçların hangi gün ve saat aralığında erişime açılacağı konusunda beklentiler yoğunlaştı. Adaylar, sonuçların ilan edilmesinin ardından ÖSYM sonuç sorgulama ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sonuçlarını öğrenebilecek. Peki, 2025 AGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sonuçları için geri sayım başladı. Öğretmen adaylarının asli memurluğa geçiş sürecinde mesleki yeterliliklerini ölçmek amacıyla yapılan AGS bu yıl ilk kez düzenlendi. 13 Temmuz düzenlenen AGS, 2024 yılında yürürlüğe giren düzenleme ile birlikte KPSS yerine getirilmiş ve öğretmenlik mesleğine geçişte temel ölçüt haline gelmiştir. Peki, 2025 AGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

2025 AGS SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı Alan Seçme Sınavı (AGS), 13 Temmuz 2025’te iki oturum halinde uygulandı. Sabah oturumunda AGS Genel Alan Bilgisi, öğleden sonra ise Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) gerçekleştirildi.

ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimine göre, sonuçlar 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü açıklanacak. Sonuçların sabah saatlerinden itibaren açıklanması bekleniyor.

AGS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Sonuçların açıklandığı gün, adaylar T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifreleri ile ÖSYM’nin sonuç ekranına giriş yaparak puan ve sıralamalarını görüntüleyebilecek. Bu işlem, hem ÖSYM’nin internet sitesi hem de mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek.

MEB-AGS PUAN HESAPLAMA

Yabancı dil öğretmenlikleri (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça ve İngilizce) için MEB-AGS puanı, iki sınavın birleşimiyle hesaplanacak.

Bu hesaplamada AGS puanının %50’si ile aynı yıl girilen YDS/e-YDS puanının %50’si toplanacak. Adayın aynı yıl içinde aldığı en yüksek YDS/e-YDS puanı geçerli sayılacak.

ÖABT veya YDS uygulanmayan alanlarda ise MEB-AGS puanı, tamamen AGS sonuçlarına göre belirlenecek.

