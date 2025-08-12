AGS sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM 2025: MEB-AGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sonuçları için geri sayım başladı. Öğretmen adaylarının asli memurluğa geçiş sürecinde mesleki yeterliliklerini ölçmek amacıyla yapılan AGS bu yıl ilk kez düzenlendi. 13 Temmuz düzenlenen AGS, 2024 yılında yürürlüğe giren düzenleme ile birlikte KPSS yerine getirilmiş ve öğretmenlik mesleğine geçişte temel ölçüt haline gelmiştir. Peki, 2025 AGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?