AGS sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM 2025: MEB-AGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçlarının açıklanma tarihi, sınava katılan öğretmen adayları tarafından yakından takip ediliyor. 2025 yılı AGS sınav sonuçları için ÖSYM ve MEB’in resmi takvimi merak edilirken, sonuçların hangi gün ve saat aralığında erişime açılacağı konusunda beklentiler yoğunlaştı. Adaylar, sonuçların ilan edilmesinin ardından ÖSYM sonuç sorgulama ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sonuçlarını öğrenebilecek. Peki, 2025 AGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sonuçları için geri sayım başladı. Öğretmen adaylarının asli memurluğa geçiş sürecinde mesleki yeterliliklerini ölçmek amacıyla yapılan AGS bu yıl ilk kez düzenlendi. 13 Temmuz düzenlenen AGS, 2024 yılında yürürlüğe giren düzenleme ile birlikte KPSS yerine getirilmiş ve öğretmenlik mesleğine geçişte temel ölçüt haline gelmiştir. Peki, 2025 AGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?