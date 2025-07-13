AGS soruları ve cevap anahtarı 2025 | MEB AGS ve ÖABT soru ve cevapları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

AGS soruları ve cevapları için heyecanlı geri sayım başladı. Öğretmen atamalarında KPSS puan şartı kalkarken AGS puanı dikkate alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl toplam 25 bin öğretmen ataması planlarken 10 bin alım AGS’ye göre gerçekleştirilecek. Bu yıl ilk kez organize edilen sınava 411 bin aday başvuru yaptı. AGS puanı hesaplanırken ÖABT puanının %50’si ve AGS puanının %50’si alınarak toplam puanları elde edilecek. AGS sınav puanı geçerlilik süresi 1 yıl olacak. Öğleden sonr adüzenlenecek AÖBT oturumunda ise adaylara İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Fizik, Kimya, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Beden Eğitimi, Okul Öncesi, Sınıf öğretmenliği gibi kendi alanlarından 50 soru yöneltilecek. İlk kez düzenlenen sınavın ardından puan hesaplaması ve soru karşılaştırması yapmak isteyenler “AGS soruları ve cevapları açıklandı mı” sorusuna cevap arıyor. Peki 2025 AGS - ÖABT soruları ve cevap anahtarı açıklanacak mı?” İşte, AGS soruları ve cevaplarında son durum…





