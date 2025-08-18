Aile birlikteliğine bağlı iller arası yer değiştirme başvuruları başlıyor
"2025 Ağustos Her İkisi de Sözleşmeli Personel Mevzuatına Tabi Olarak Görev Yapan Öğretmen Eşlerin Aile Birlikteliğine Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusu" yayımlandı. İller arası yer değiştirme başvuruları, elektronik başvuru formu doldurulmak suretiyle yapılacak.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan sözleşmeli öğretmenler ile 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlardan her ikisi de 30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla 3 yıllık çalışma süresini tamamlamayan ve farklı illerde görev yapan eşlerin aile birlikteliğini sağlamak amacıyla iller arası yer değiştirme duyusuru yayımlandı.