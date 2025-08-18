Aile birlikteliğine bağlı iller arası yer değiştirme başvuruları başlıyor

"2025 Ağustos Her İkisi de Sözleşmeli Personel Mevzuatına Tabi Olarak Görev Yapan Öğretmen Eşlerin Aile Birlikteliğine Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusu" yayımlandı. İller arası yer değiştirme başvuruları, elektronik başvuru formu doldurulmak suretiyle yapılacak.

Aile birlikteliğine bağlı iller arası yer değiştirme başvuruları başlıyor - 1

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan sözleşmeli öğretmenler ile 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlardan her ikisi de 30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla 3 yıllık çalışma süresini tamamlamayan ve farklı illerde görev yapan eşlerin aile birlikteliğini sağlamak amacıyla iller arası yer değiştirme duyusuru yayımlandı.

EĞİTİM HABERLERİ

Aile birlikteliğine bağlı iller arası yer değiştirme başvuruları başlıyor - 2

BAŞVURU TAKVİMİ

Duyuruya göre başvurular 18-22 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak. Atamalar ise 16 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.

Aile birlikteliğine bağlı iller arası yer değiştirme başvuruları başlıyor - 3

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak.


Aile birlikteliğine bağlı iller arası yer değiştirme başvuruları başlıyor - 4

Bu şekilde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu veya il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

DAHA FAZLA GÖSTER