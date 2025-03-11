AİS YKS geç başvuru ekranı 2025: YKS geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ 2025 NE KADAR?

Üniversite sınavında TYT oturumu zorunlu olurken AYT ve YDT oturumlarına isteğe bağlı olarak giriliyor. YKS geç başvuru ücreti ise katılınılacak oturum sayısına göre belirleniyor.



Lise mezunları veya 12. sınıf öğrencileri geç başvuru işlemlerinde her bir oturum için 675 TL ödeme yapacak. İki oturuma katılacak öğrenciler 1350 TL ve üç oturumun tamamına katılacak öğrenciler ise toplam 2.025 TL ödeme yapacak.