AİS YKS geç başvuru ekranı 2025: YKS geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?
21-22 Haziran’da düzenlenecek AYT, TYT ve YDT oturumları için normal başvurular 3 Mart tarihinde tamamlandı. ÖSYM, YKS geç başvuru tarihlerini daha önce açıkladığı takvimle birlikte duyurmuştu. YKS geç başvuru kılavuzu doğrultusunda adaylar başvurularını gerçekleştirilecek. Normal başvurularda olduğu gibi YKS geç başvuruları, ais.osym.gov.tr adresinden yapılacak. Sınava katılacak adaylar, oturumları seçtikten sonra sınav ücretini yatıracak. YKS geç başvuru ücreti ise zamlı olarak tahsil edilecek. Peki YKS geç başvurular başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte, YKS geç başvuru ücreti 2025…
YKS geç başvuruları bugün başlıyor. 6 Şubat- 3 Mart tarihleri arasında başvuru yapmayı unutanlar, sınavlara katılmaya karar verenler ve sınav ücretini yatırmayan adaylar geç başvurularda işlem yapabilecek. ÖSYM tarafından belirlenen geç başvuru tarihlerinde, işlemlerini tamamlamayan adaylar üç oturumda düzenlenecek sınavlara giremeyecek. YKS geç başvuru ücreti, normal başvuru ücretinden %50 fazla olacak. YKS geç başvurularında ödeme işlemleri, ÖSYM e-Ödemeler bölümünden banka/kredi kartıyla yapılabilir. Peki YKS geç başvuru ücreti 2025 ne kadar? İşte, YKS geç başvuru ekranı…