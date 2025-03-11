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AİS YKS geç başvuru ekranı 2025: YKS geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

21-22 Haziran’da düzenlenecek AYT, TYT ve YDT oturumları için normal başvurular 3 Mart tarihinde tamamlandı. ÖSYM, YKS geç başvuru tarihlerini daha önce açıkladığı takvimle birlikte duyurmuştu. YKS geç başvuru kılavuzu doğrultusunda adaylar başvurularını gerçekleştirilecek. Normal başvurularda olduğu gibi YKS geç başvuruları, ais.osym.gov.tr adresinden yapılacak. Sınava katılacak adaylar, oturumları seçtikten sonra sınav ücretini yatıracak. YKS geç başvuru ücreti ise zamlı olarak tahsil edilecek. Peki YKS geç başvurular başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte, YKS geç başvuru ücreti 2025…

AİS YKS geç başvuru ekranı 2025: YKS geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? - 1

YKS geç başvuruları bugün başlıyor. 6 Şubat- 3 Mart tarihleri arasında başvuru yapmayı unutanlar, sınavlara katılmaya karar verenler ve sınav ücretini yatırmayan adaylar geç başvurularda işlem yapabilecek. ÖSYM tarafından belirlenen geç başvuru tarihlerinde, işlemlerini tamamlamayan adaylar üç oturumda düzenlenecek sınavlara giremeyecek. YKS geç başvuru ücreti, normal başvuru ücretinden %50 fazla olacak. YKS geç başvurularında ödeme işlemleri, ÖSYM e-Ödemeler bölümünden banka/kredi kartıyla yapılabilir. Peki YKS geç başvuru ücreti 2025 ne kadar? İşte, YKS geç başvuru ekranı…

EĞİTİM HABERLERİ

AİS YKS geç başvuru ekranı 2025: YKS geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? - 2

ÖSYM AİS YKS GEÇ BAŞVURU EKRANI 2025

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) geç başvuru işlemleri 11 Mart Salı günü başlayacak ve 13 Mart Perşembe günü saat 23.59’a kadar sürecek.

YKS geç başvuru işlemleri ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapılarak gerçekleştirilecek.

Şifresini unutan adaylar “Şifremi unuttum” seçeneğiyle şifresini sıfırlayarak yeni şifre oluşturabilirler.

AİS YKS geç başvuru ekranı 2025: YKS geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? - 3

YKS GEÇ BAŞVURULAR 2025 BAŞLADI MI?

Üniversite sınavı olarak da bilinen YKS oturumlarına geç başvuru işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak duyuruyla başlayacak. YKS geç başvuru işlemlerinin bugün saat 10.00’a kadar başlaması bekleniyor.

AİS YKS geç başvuru ekranı 2025: YKS geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? - 4

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ 2025 NE KADAR?

Üniversite sınavında TYT oturumu zorunlu olurken AYT ve YDT oturumlarına isteğe bağlı olarak giriliyor. YKS geç başvuru ücreti ise katılınılacak oturum sayısına göre belirleniyor.

Lise mezunları veya 12. sınıf öğrencileri geç başvuru işlemlerinde her bir oturum için 675 TL ödeme yapacak. İki oturuma katılacak öğrenciler 1350 TL ve üç oturumun tamamına katılacak öğrenciler ise toplam 2.025 TL ödeme yapacak.

AİS YKS geç başvuru ekranı 2025: YKS geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? - 5

Sınav ücreti ödeme işlemleri ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartıyla 28 Mart 2024 tarihi saat 23.59’a kadar  yapılabilecektir.

AİS YKS geç başvuru ekranı 2025: YKS geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? - 6

ÜNİVERSİTE SINAVI TAKVİMİ 2025

Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran 2025 Cumartesi 10.15'te başlayacak. Sınav 165 dakika sürecek.

Alan Yeterlilik Testi (AYT) 22 Haziran 2025 Pazar 10.15'te başlayacak. Sınav 180 dakika sürecek.

Yaban Dil Testi (YDT) 22 Haziran 2025 Pazar saat 15.45'te başlayacak. Sınav 120 dakika sürecek.

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