Akademi Giriş Sınavı (AGS-2025) sınav tarihi: AGS sınavı ne zaman yapılacak?
Akademi Giriş Sınavı (2025-AGS) başvurularının sona ermesiyle birlikte sınav tarihi araştırılmaya başladı. Bu yıl ilk kez KPSS yerine düzenlenecek olan AGS sınavının ardından öğretmen alımları gerçekleşmeye devam edecek. AGS sınavı hakkında ÖSYM tarafından bilgiler yayımlandı. Peki, 2025 AGS sınavı ne zaman yapılacak?
2025 AGS sınav tarihi, başvuruların 20 Mayıs'ta sona ermesiyle birlikte merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Milli Eğitim Akademisine katılım sağlayabilmek için AGS sınavına girecek olan öğretmen adaylar, gözlerini ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine çevirdi. Peki, 2025 AGS ne zaman yapılacak?