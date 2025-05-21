Akademi Giriş Sınavı (AGS-2025) sınav tarihi: AGS sınavı ne zaman yapılacak?

Akademi Giriş Sınavı (2025-AGS) başvurularının sona ermesiyle birlikte sınav tarihi araştırılmaya başladı. Bu yıl ilk kez KPSS yerine düzenlenecek olan AGS sınavının ardından öğretmen alımları gerçekleşmeye devam edecek. AGS sınavı hakkında ÖSYM tarafından bilgiler yayımlandı. Peki, 2025 AGS sınavı ne zaman yapılacak?

Akademi Giriş Sınavı (AGS-2025) sınav tarihi: AGS sınavı ne zaman yapılacak? - 1

2025 AGS sınav tarihi, başvuruların 20 Mayıs'ta sona ermesiyle birlikte merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Milli Eğitim Akademisine katılım sağlayabilmek için AGS sınavına girecek olan öğretmen adaylar, gözlerini ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine çevirdi. Peki, 2025 AGS ne zaman yapılacak?

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Akademi Giriş Sınavı (AGS-2025) sınav tarihi: AGS sınavı ne zaman yapılacak? - 2

AGS 2025 NE ZAMAN?

AGS sınavı 13 Temmuz'da ÖSYM tarafından uygulanacak. İlk oturum olan AGS 10.15'te başlayacak ve 110 dakika sürecek. İkinci oturum ÖABT ise 14.45'te başlayacak, süresi 90/70 dakika arasında değişecek.

Sınavın giriş belgesi ise sınava 10 gün kala kadar önce ÖSYM'den ilan edilecek.

Sınava, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu’nda belirtilen koşullara sahip olan adaylar başvurabiliyor.

Akademi Giriş Sınavı (AGS-2025) sınav tarihi: AGS sınavı ne zaman yapılacak? - 3

MEB AGS HAKKINDA

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2025-MEB-AGS) ayrıntıları belli oldu.


Sınav, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek.

Buna göre, biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek.

Akademi Giriş Sınavı (AGS-2025) sınav tarihi: AGS sınavı ne zaman yapılacak? - 4

AGS SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

AGS'nin sonuçları ise ÖSYM tarafından 13 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek.

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