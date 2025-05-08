Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvuru ekranı 2025: AGS başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? AGS başvuru ücreti ne kadar?

2025 AGS başvuruları için geri sayım başladı. Öğretmen adaylarının bu yıl ilk kez girecekleri Akademi Giriş Sınavı (AGS) için başvuru ekranının açılması bekleniyor. ÖSYM Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan AGS sınavı başvuruları 20 Mayıs'ta sona erecek. Sınava katılım sağlayacak olan adaylar başvuru ücretinin ne kadar olacağını merak ediyor. Peki, 2025 AGS başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? AGS başvuru ücreti ne kadar?