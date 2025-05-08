Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvuru ekranı erişime açıldı 2025: AGS başvuruları nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? (MEB AGS başvuru kılavuzu)

Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvuruları bugün ÖSYM üzerinden ilk kez alınmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan AGS sınavı için başvuruların nasıl yapılacağı ve başvuru ücreti merak ediliyor. 2025 yılında KPSS yerine AGS sınavına girecek olan öğretmen adayları, sınavda başarılı olmaları halinde Milli Eğitim Akademisine kabul edilecek. Peki, 2025 AGS başvuruları nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvuru ekranı erişime açıldı 2025: AGS başvuruları nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? (MEB AGS başvuru kılavuzu) - 1

2025 AGS başvuruları ÖSYM üzerinden erişime açıldı. Öğretmen adaylarının bu yıl ilk kez girecekleri Akademi Giriş Sınavı (AGS) için başvuru ekranının açılması bekleniyor. ÖSYM Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan AGS sınavı başvuruları 20 Mayıs'ta sona erecek. Sınava katılım sağlayacak olan adaylar başvuru ücretinin ne kadar olacağını merak ediyor. Peki, 2025 AGS başvuruları nasıl yapılır? AGS başvuru ücreti ne kadar?

EĞİTİM HABERLERİ

Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvuru ekranı erişime açıldı 2025: AGS başvuruları nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? (MEB AGS başvuru kılavuzu) - 2

AGS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvuruları, 8-20 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM üzerinden alınacak.

Geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs 2025 olarak belirlendi.

MEB AGS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvuru ekranı erişime açıldı 2025: AGS başvuruları nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? (MEB AGS başvuru kılavuzu) - 3

AGS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 8 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.45'ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek

2025 AGS BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYIN

Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvuru ekranı erişime açıldı 2025: AGS başvuruları nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? (MEB AGS başvuru kılavuzu) - 4

AGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında 2025 AGS başvuru ücreti belli oldu.

AGS başvuru ücreti 570 TL olarak yatırılacak.

Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvuru ekranı erişime açıldı 2025: AGS başvuruları nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? (MEB AGS başvuru kılavuzu) - 5

AGS SINAVI NE ZAMAN?

Sınav ise iki oturum halinde 13 Temmuz'da uygulanacak. Sınav sonuçları 13 Ağustos'ta ilan edilecek.

Öğretmen adaylarına, AGS'de 80, ÖABT'de 50 çoktan seçmeli sorulacak ve 110 dakika süre tanınacak.

Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvuru ekranı erişime açıldı 2025: AGS başvuruları nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? (MEB AGS başvuru kılavuzu) - 6

MEB AGS HAKKINDA

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2025-MEB-AGS) ayrıntıları belli oldu.

Sınav, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek.

Buna göre, biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek.

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