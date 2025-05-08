Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvuru ekranı erişime açıldı 2025: AGS başvuruları nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? (MEB AGS başvuru kılavuzu)

2025 AGS başvuruları ÖSYM üzerinden erişime açıldı. Öğretmen adaylarının bu yıl ilk kez girecekleri Akademi Giriş Sınavı (AGS) için başvuru ekranının açılması bekleniyor. ÖSYM Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan AGS sınavı başvuruları 20 Mayıs'ta sona erecek. Sınava katılım sağlayacak olan adaylar başvuru ücretinin ne kadar olacağını merak ediyor. Peki, 2025 AGS başvuruları nasıl yapılır? AGS başvuru ücreti ne kadar?