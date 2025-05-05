Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvuru takvimi 2025: AGS başvuruları ne zaman başlayacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Akademi Giriş Sınavı (AGS) için başvuru tarihleri sorgulanmaya başladı. 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek sınav öncesinde son hazırlıklar sürmeye devam ederken, gözler MEB tarafından yayımlanan takvime çevrildi. Peki, 2025 AGS başvuruları ne zaman başlayacak?
2025 AGS başvuruları, binlerce öğretmen adayı tarafından merak edilmeye başladı. Bu yıl ilk kez KPSS yerine AGS sınavına girecek olan öğretmen adayları, sonuçlara göre Milli Eğitim Akademisine kabul edlecek. İşte MEB tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda 2025 AGS başvuruları ve sınav tarihi.