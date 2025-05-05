Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvuru takvimi 2025: AGS başvuruları ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Akademi Giriş Sınavı (AGS) için başvuru tarihleri sorgulanmaya başladı. 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek sınav öncesinde son hazırlıklar sürmeye devam ederken, gözler MEB tarafından yayımlanan takvime çevrildi. Peki, 2025 AGS başvuruları ne zaman başlayacak?

Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvuru takvimi 2025: AGS başvuruları ne zaman başlayacak? - 1

2025 AGS başvuruları, binlerce öğretmen adayı tarafından merak edilmeye başladı. Bu yıl ilk kez KPSS yerine AGS sınavına girecek olan öğretmen adayları, sonuçlara göre Milli Eğitim Akademisine kabul edlecek. İşte MEB tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda 2025 AGS başvuruları ve sınav tarihi.

EĞİTİM HABERLERİ

Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvuru takvimi 2025: AGS başvuruları ne zaman başlayacak? - 2

AGS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvuruları, 8-20 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM üzerinden alınacak.

Geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs 2025 olarak belirlendi.

Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvuru takvimi 2025: AGS başvuruları ne zaman başlayacak? - 3

AGS SINAVI NE ZAMAN?

Sınav ise iki oturum halinde 13 Temmuz'da uygulanacak. Sınav sonuçları 13 Ağustos'ta ilan edilecek.

Öğretmen adaylarına, AGS'de 80, ÖABT'de 50 çoktan seçmeli sorulacak ve 110 dakika süre tanınacak.

Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvuru takvimi 2025: AGS başvuruları ne zaman başlayacak? - 4

MEB AGS HAKKINDA

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2025-MEB-AGS) ayrıntıları belli oldu.

Sınav, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek.

Buna göre, biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek.

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