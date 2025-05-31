Akademi Giriş Sınavı (AGS) ne zaman? 2025 AGS başvuru tarihi
Akademi Giriş Sınavı (AGS) sınavı için geri sayım sürüyor. Bu yıl ilk kez gerçekleşecek olan sınava katılım sağlayacak olan adaylar bir yandan hazırlanırken bir yandan da sınav sürecine ilişkin ayrıntıları araştırıyor. Peki, Akademi Giriş Sınavı (AGS) ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
Akademi Giriş Sınavı (AGS) kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından haftalar önce duyurulmuştu. İki oturum olarak yapılacak olan AGS sınavında ilk oturumda 80 ikinci oturumda ise 50 soru sorulacak. Öğretmen adaylarına, AGS'de 80, ÖABT'de 50 çoktan seçmeli sorulacak ve 110 dakika süre tanınacak.