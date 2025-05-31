Akademi Giriş Sınavı (AGS) ne zaman? 2025 AGS başvuru tarihi

Akademi Giriş Sınavı (AGS) sınavı için geri sayım sürüyor. Bu yıl ilk kez gerçekleşecek olan sınava katılım sağlayacak olan adaylar bir yandan hazırlanırken bir yandan da sınav sürecine ilişkin ayrıntıları araştırıyor. Peki, Akademi Giriş Sınavı (AGS) ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Akademi Giriş Sınavı (AGS) ne zaman? 2025 AGS başvuru tarihi - 1

Akademi Giriş Sınavı (AGS) kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından haftalar önce duyurulmuştu. İki oturum olarak yapılacak olan AGS sınavında ilk oturumda 80 ikinci oturumda ise 50 soru sorulacak. Öğretmen adaylarına, AGS'de 80, ÖABT'de 50 çoktan seçmeli sorulacak ve 110 dakika süre tanınacak.

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Akademi Giriş Sınavı (AGS) ne zaman? 2025 AGS başvuru tarihi - 2

AGS 2025 NE ZAMAN?

Öğretmenlik Mesleği Kanunu uyarınca öğretmen adaylarının Millî Eğitim Akademisi hazırlık eğitimine kabulü; ilk kez Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 13 Temmuz 2025'te düzenlenecek.

Akademi Giriş Sınavı (AGS) ne zaman? 2025 AGS başvuru tarihi - 3

İKİ OTURUMUN AYRINTILARI

Sınav, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek.

Buna göre, biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek.

Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça ve İngilizce öğretmenliği adaylıkları için ise AGS ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS veya e-YDS) esas alınacak. Buna göre, AGS puanının yüzde 50'si ile YDS puanının yüzde 50'sinin toplanmasıyla adayların MEB-AGS puanı hesaplanacak.

Akademi Giriş Sınavı (AGS) ne zaman? 2025 AGS başvuru tarihi - 4

Bu kapsamda yabancı dil alanında puan hesaplaması yapılırken adayların aynı yıl ve AGS'den önce girdikleri YDS veya e-YDS puanlarından en yüksek olan sınav notu kullanılacak.

ÖABT ya da YDS uygulanması planlanmayan diğer öğretmen adaylıkları için de MEB-AGS puanı, sadece AGS ile oluşturulacak.

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