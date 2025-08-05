Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuç tarihi 2025: AGS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Gözler ÖSYM duyurusunda

AGS sonuçları için geri sayım sürüyor. Akademi Giriş Sınavı (2025-AGS) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, öğretmen adayları tarafından sorgulanmaya başladı. Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilk kez uygulamaya konulan AGS sınavı, öğretmen adaylarının KPSS'siz asli memurluğa geçişini sağlayacak. 13 Temmuz'da yapılan sınavın ardından ise sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, 2025 AGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuç tarihi 2025: AGS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Gözler ÖSYM duyurusunda - 1

2025 AGS sonuç tarihi, sınava katılım sağlayan binlerce öğretmen adayının gündeminde yer alıyor. 13 Temmuz'da katılım sağladıkları AGS sınavının ardından sonuçlarını merak eden öğretmen adayları, bu yıl ilk kez KPSS sınavı olmadan öğretmen olarak atanacak. Sınav sonuçları ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranı üzerinden erişime açılacak. Peki, 2025 AGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuç tarihi 2025: AGS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Gözler ÖSYM duyurusunda - 2

2025 AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AGS sınavı 13 Temmuz'da AGS ve ÖABT olarak iki oturumda tamamlandı. Sonuçlar ise 13 Ağustos günü ÖSYM sonuç sayfasından açıklanacak.

Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuç tarihi 2025: AGS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Gözler ÖSYM duyurusunda - 3

AGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sonuçlar açıklandığı zaman T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuç tarihi 2025: AGS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Gözler ÖSYM duyurusunda - 4

AGS PUANI NASIL HESAPLANACAK?

Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça ve İngilizce öğretmenliği adaylıkları için ise AGS ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS veya e-YDS) esas alınacak. Buna göre, AGS puanının yüzde 50'si ile YDS puanının yüzde 50'sinin toplanmasıyla adayların MEB-AGS puanı hesaplanacak.

Yabancı dil alanında puan hesaplaması yapılırken, adayların aynı yıl ve AGS'den önce girdikleri YDS veya e-YDS puanlarından en yüksek olan sınav notu kullanılacak.

ÖABT ya da YDS uygulanması planlanmayan diğer öğretmen adaylıkları için de MEB-AGS puanı sadece AGS ile oluşturulacak.

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