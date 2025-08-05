Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuç tarihi 2025: AGS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Gözler ÖSYM duyurusunda
AGS sonuçları için geri sayım sürüyor. Akademi Giriş Sınavı (2025-AGS) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, öğretmen adayları tarafından sorgulanmaya başladı. Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilk kez uygulamaya konulan AGS sınavı, öğretmen adaylarının KPSS'siz asli memurluğa geçişini sağlayacak. 13 Temmuz'da yapılan sınavın ardından ise sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, 2025 AGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2025 AGS sonuç tarihi, sınava katılım sağlayan binlerce öğretmen adayının gündeminde yer alıyor. 13 Temmuz'da katılım sağladıkları AGS sınavının ardından sonuçlarını merak eden öğretmen adayları, bu yıl ilk kez KPSS sınavı olmadan öğretmen olarak atanacak. Sınav sonuçları ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranı üzerinden erişime açılacak. Peki, 2025 AGS sonuçları ne zaman açıklanacak?