Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3) sınav yerleri açıklandı mı?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3) için geri sayım sürerken gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Adaylar sınav giriş belgeleri ile ALES sınav yerlerini öğrenebilecek. Peki, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3) sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3) sınav yerleri açıklandı mı? - 1

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES/3) günler kala sınav giriş belgeleri merak edildi. Bu yılın son ALES sınavına girecek olan yüksek lisans adayları, ÖSYM tarafından gelecek sınav giriş duyurusunu bekliyor.

EĞİTİM HABERLERİ

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3) sınav yerleri açıklandı mı? - 2

ALES/3 TARİHİ

ÖSYM'nin 2023 takvimine göre, bu yılın üçüncü ALES sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3) sınav yerleri açıklandı mı? - 3

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ALES/3 sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. ALES sınav giriş belgelerinin 6-13 Kasım tarihleri arasında ilan edilmesi bekleniyor.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3) sınav yerleri açıklandı mı? - 4

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden  T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

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