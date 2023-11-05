Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3) sınav yerleri açıklandı mı?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES/3) günler kala sınav giriş belgeleri merak edildi. Bu yılın son ALES sınavına girecek olan yüksek lisans adayları, ÖSYM tarafından gelecek sınav giriş duyurusunu bekliyor.