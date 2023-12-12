Alan değişikliği başvurusu ne zaman başlayacak? 2024 yılı alan değişikliği başvuru kılavuzu yayımlandı
2024 yılı alan değişikliği başvuru kılavuzu yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapanların alan değişikliği için başvuruları, aralık ayı içerisinde alınacak. Peki, alan değişikliği başvurusu ne zaman başlayacak?
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, kadrolu öğretmenlerin alan değişikliği takvimi yayımlandı.
Buna göre, ön başvuruların sistem üzerinden alınması ve onay süreci 18-22 Aralık 2023'de gerçekleştirilecek. Başvurular, 18-22 Aralık arasında MEBBİS üzerinden alınacak.