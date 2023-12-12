Alan değişikliği başvurusu ne zaman başlayacak? 2024 yılı alan değişikliği başvuru kılavuzu yayımlandı

2024 yılı alan değişikliği başvuru kılavuzu yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapanların alan değişikliği için başvuruları, aralık ayı içerisinde alınacak. Peki, alan değişikliği başvurusu ne zaman başlayacak?

Alan değişikliği başvurusu ne zaman başlayacak? 2024 yılı alan değişikliği başvuru kılavuzu yayımlandı - 1

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, kadrolu öğretmenlerin alan değişikliği takvimi yayımlandı.

Buna göre, ön başvuruların sistem üzerinden alınması ve onay süreci 18-22 Aralık 2023'de gerçekleştirilecek. Başvurular, 18-22 Aralık arasında MEBBİS üzerinden alınacak.

EĞİTİM HABERLERİ

Alan değişikliği başvurusu ne zaman başlayacak? 2024 yılı alan değişikliği başvuru kılavuzu yayımlandı - 2

ATAMA TAKVİMİ

Atamalar 26 Aralık'ta, görevden ayrılma ve yeni görev yerine başlama işlemleri ise 19 Ocak-2 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Alan değişikliği başvurusu ne zaman başlayacak? 2024 yılı alan değişikliği başvuru kılavuzu yayımlandı - 3

Başvurular, Başvuru ve Atama Takvimi’nde belirtilen süre içerisinde “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerindeki “Elektronik Başvuru Formu” aracılığıyla yapılacak.

Alan değişikliği başvurusu ne zaman başlayacak? 2024 yılı alan değişikliği başvuru kılavuzu yayımlandı - 4

SONUÇLARIN İLAN EDİLECEĞİ ADRES

Sonuçlar, "personel.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

Alan değişikliği işlemi yapılan öğretmenlerin kararnameleri Bakanlıkça sistem üzerinden
il millî eğitim müdürlüklerine, il millî eğitim müdürlükleri tarafından da ilgili okul/kurum müdürlüklerine gönderilecek.

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