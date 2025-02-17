ALES 1 için başvuru haftası geldi: ALES başvuruları ne zaman, hangi gün başlayacak?

ÖSYM'nin sınav takviminde Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvuru tarihlerine yer verilmişti. Yıl içerisnde 3 kez gerçekleştirilen ALES'in birincisi nisan ayında uygulanacak. Peki, ALES başvuruları ne zaman, hangi gün başlayacak?

ALES 1 için başvuru haftası geldi: ALES başvuruları ne zaman, hangi gün başlayacak? - 1

ALES 1,2,3 başvuru ve sınav tarihleri geçtiğimiz haftalarda ÖSYM tarafından duyurulmuştu. Yılın ilk ALES'ine katılmak için hazırlıklarını sürdüren adaylar bir yandan da başvuru tarihlerini ve kılavuzunu araştırıyor.

EĞİTİM HABERLERİ

ALES 1 için başvuru haftası geldi: ALES başvuruları ne zaman, hangi gün başlayacak? - 2

ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

ALES başvuru işlemleri 19 Şubat 2025 Çarşamba günü başlayacak. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınava başvurular bugünden itibaren 26 Şubat 2025'e kadar yapılabilecek.

ALES 1 için başvuru haftası geldi: ALES başvuruları ne zaman, hangi gün başlayacak? - 3

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından sınava başvurabilecek.

ALES 1 için başvuru haftası geldi: ALES başvuruları ne zaman, hangi gün başlayacak? - 4

ALES/1 NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 13 Nisan 2025 tarihinde uygulanacak. Sınav sonuçları ise  2 Mayıs 2025 tarihinde ilan edilecek.

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