ALES 1 için başvuru haftası geldi: ALES başvuruları ne zaman, hangi gün başlayacak?
ÖSYM'nin sınav takviminde Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvuru tarihlerine yer verilmişti. Yıl içerisnde 3 kez gerçekleştirilen ALES'in birincisi nisan ayında uygulanacak. Peki, ALES başvuruları ne zaman, hangi gün başlayacak?
ALES 1,2,3 başvuru ve sınav tarihleri geçtiğimiz haftalarda ÖSYM tarafından duyurulmuştu. Yılın ilk ALES'ine katılmak için hazırlıklarını sürdüren adaylar bir yandan da başvuru tarihlerini ve kılavuzunu araştırıyor.