ALES/1 ne zaman, saat kaçta başlayacak/bitecek? ALES saati ve süresi

​2025 yılının ilk Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1), nisan ayında gerçekleştirilecek. Sınava katılım gösterecek olan adaylar şimdiden ayrıntıları araştırıyor. Peki, ALES/1 ne zaman, saat kaçta başlayacak/bitecek? ALES saati ve süresiyle ilgili ayrıntıları derledik.

ALES/1 ne zaman, saat kaçta başlayacak/bitecek? ALES saati ve süresi - 1

2025 yılı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES/1) tarihi ve ayrıntıları ÖSYM tarafından açıklandı. ​2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) ilk oturumu, 13 Nisan 2025 Pazar günü saat 10:15'te gerçekleştirilecek.

EĞİTİM HABERLERİ

ALES/1 ne zaman, saat kaçta başlayacak/bitecek? ALES saati ve süresi - 2

ALES/1 SORULARI VE SÜRESİ

Sınavda adaylara, 50'şer sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacak. Toplamda 100 soru sorulacak ve sınav süresi 150 dakika olacak. Engelli adaylara, durumlarına göre 30 dakika ek süre verilecek.

ALES/1 ne zaman, saat kaçta başlayacak/bitecek? ALES saati ve süresi - 3

ALES SINAV GİRİŞ BELGLERİ HAKKINDA

Sınav giriş belgeleri, genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açılmaktadır.

ALES/1 ne zaman, saat kaçta başlayacak/bitecek? ALES saati ve süresi - 4

Bu doğrultuda, adayların 3 Nisan 2025 tarihinden itibaren sınav giriş yerlerini kontrol etmeleri beklenmektedir.

DAHA FAZLA GÖSTER