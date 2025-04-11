ALES/1 ne zaman, saat kaçta başlayacak/bitecek? ALES saati ve süresi
2025 yılının ilk Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1), nisan ayında gerçekleştirilecek. Sınava katılım gösterecek olan adaylar şimdiden ayrıntıları araştırıyor. Peki, ALES/1 ne zaman, saat kaçta başlayacak/bitecek? ALES saati ve süresiyle ilgili ayrıntıları derledik.
2025 yılı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES/1) tarihi ve ayrıntıları ÖSYM tarafından açıklandı. 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) ilk oturumu, 13 Nisan 2025 Pazar günü saat 10:15'te gerçekleştirilecek.