ALES/1 ne zaman, saat kaçta başlayacak/bitecek? ALES saati ve süresi

2025 yılı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES/1) tarihi ve ayrıntıları ÖSYM tarafından açıklandı. ​2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) ilk oturumu, 13 Nisan 2025 Pazar günü saat 10:15'te gerçekleştirilecek.