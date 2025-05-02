ALES/1 sınav sonuçları ÖSYM sonuç ekranı: ALES sınav sonuçları açıklandı (2025 ÖSYM ALES/1 sonuç sorgulama sayfası)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 13 Nisan 2025 tarihinde uygulanan ALES/1 sonuçları bugün (2 Mayıs) ÖSYM tarafından ilan edildi. ALES sonucunda alınan puanlar 5 yıl süreyle geçerli olacak. Sınav sonuçları ÖSYM'nin sonuç sorgulama sayfası üzerinden görüntülenebilecek. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ALES soruları ve doğru cevapları da yayımlandı. İşte 2025 ALES/1 sınav sonuçları sorgulama ekranı.

ALES/1 sınav sonuçları ÖSYM sonuç ekranı: ALES sınav sonuçları açıklandı (2025 ÖSYM ALES/1 sonuç sorgulama sayfası) - 1

2025 ALES/1 sınav sonuçları açıklandı. ALES sonuçları yüksek lisans yapabilmek için sınava katılım sağlayan adayların gündeminde yer alıyordu.  ÖSYM'ye duyurusu sonrasında ALES sonuçları erişime açıldı. Peki, 2025 ALES/1 sonuçları nasıl sorgulanır? İşte ALES sonuçları sorgulama ekranı.

EĞİTİM HABERLERİ

ALES/1 sınav sonuçları ÖSYM sonuç ekranı: ALES sınav sonuçları açıklandı (2025 ÖSYM ALES/1 sonuç sorgulama sayfası) - 2

2025 ALES/1 SONUÇLARI AÇIKLANDI

13 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2025-ALES/1) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

ALES/1 sınav sonuçları ÖSYM sonuç ekranı: ALES sınav sonuçları açıklandı (2025 ÖSYM ALES/1 sonuç sorgulama sayfası) - 3

ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

ALES SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ALES/1 sınav sonuçları ÖSYM sonuç ekranı: ALES sınav sonuçları açıklandı (2025 ÖSYM ALES/1 sonuç sorgulama sayfası) - 4

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES sınavının geçerlilik süresi 5 yıldır.

ALES sınavının sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca ALES puanı kullanılabilmekte.

Bu doğrultuda 2025 yılında ALES’e giren bir adayın elde ettiği puan 2030 yılına kadar geçerli olacak.

ALES/1 sınav sonuçları ÖSYM sonuç ekranı: ALES sınav sonuçları açıklandı (2025 ÖSYM ALES/1 sonuç sorgulama sayfası) - 5

ALES CEVAP KAĞITLARI AÇIKLANDI

13 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri, cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 2 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.15’ten itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.

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