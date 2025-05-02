ALES/1 sınav sonuçları ÖSYM sonuç ekranı: ALES sınav sonuçları açıklandı (2025 ÖSYM ALES/1 sonuç sorgulama sayfası)
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 13 Nisan 2025 tarihinde uygulanan ALES/1 sonuçları bugün (2 Mayıs) ÖSYM tarafından ilan edildi. ALES sonucunda alınan puanlar 5 yıl süreyle geçerli olacak. Sınav sonuçları ÖSYM'nin sonuç sorgulama sayfası üzerinden görüntülenebilecek. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ALES soruları ve doğru cevapları da yayımlandı. İşte 2025 ALES/1 sınav sonuçları sorgulama ekranı.
2025 ALES/1 sınav sonuçları açıklandı. ALES sonuçları yüksek lisans yapabilmek için sınava katılım sağlayan adayların gündeminde yer alıyordu. ÖSYM'ye duyurusu sonrasında ALES sonuçları erişime açıldı. Peki, 2025 ALES/1 sonuçları nasıl sorgulanır? İşte ALES sonuçları sorgulama ekranı.