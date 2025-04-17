ALES/1 sonuç tarihi: 2025 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi

ALES SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

ÖSYM'den yapılan açıklamayla birlikte, 13 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın %10’u erişime açıldı.



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