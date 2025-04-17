ALES/1 sonuç tarihi: 2025 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, yüksek lisans yapmak isteyen üniversite mezunları tarafından merak ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi sonrasında yılın ilk ALES sınav sonuçları için tarih belli oldu. ALES açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak. Peki, 2025 ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 ALES/1 sınav sonuçları için geri sayım başladı. 13 Nisan'da uygulanan yılın ilk ALES sınavının ardından, yüksek lisans adayları sonuç tarihini sorguluyor. İşte 2025 ALES sonuç tarihi.