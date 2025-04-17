ALES/1 sonuç tarihi: 2025 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, yüksek lisans yapmak isteyen üniversite mezunları tarafından merak ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi sonrasında yılın ilk ALES sınav sonuçları için tarih belli oldu. ALES açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak. Peki, 2025 ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES/1 sonuç tarihi: 2025 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi - 1

2025 ALES/1 sınav sonuçları için geri sayım başladı. 13 Nisan'da uygulanan yılın ilk ALES sınavının ardından, yüksek lisans adayları sonuç tarihini sorguluyor. İşte 2025 ALES sonuç tarihi.

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ALES/1 sonuç tarihi: 2025 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi - 2

2025 ALES/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) sonuçları 2 Mayıs'ta açıklanacak.

Sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

ALES/1 sonuç tarihi: 2025 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi - 3

ALES SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

ÖSYM'den yapılan açıklamayla birlikte, 13 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın %10’u erişime açıldı.

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ALES/1 sonuç tarihi: 2025 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi - 4

ALES/2 NE ZAMAN?

2025-ALES/2, 6 Temmuz'da gerçekleştirilecek ve sonuçları 25 Temmuz'da ilan edilecek.

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