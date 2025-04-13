ALES/1 soru ve cevapları yayımlandı: 2025 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) soru ve cevapları, yılın ilk ALES oturumunun tamamlanmasıyla birlikte adaylar tarafından sorgulanıyor. 150 dakika içinde 100 soruya cevap veren adaylar, sınavın tamamlanmasıyla birlikte soru ve cevapların ÖSYM üzerinden yayımlanmasını ve ALES sonuç tarihini merak ediyor. Peki, ALES/1 soru ve cevapları yayımlandı mı? 2025 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 ALES/1 soru ve cevapları yayımlandı. Yüksek lisans eğitimi alabilmek için yılın ilk ALES sınavına katılım sağlayan adaylar, soru ve cevaplarını kontrol ederek sonuçlardan önce puan hesaplaması yapacak. Peki, 2025 ALES soru ve cevapları yayımlandı mı? Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?