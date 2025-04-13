ALES/1 soru ve cevapları yayımlandı: 2025 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 ALES/1 soru ve cevapları yayımlandı. Yüksek lisans eğitimi alabilmek için yılın ilk ALES sınavına katılım sağlayan adaylar, soru ve cevaplarını kontrol ederek sonuçlardan önce puan hesaplaması yapacak. Peki, 2025 ALES soru ve cevapları yayımlandı mı? Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?