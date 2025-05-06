ALES/2 başvuru tarihi: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ne zaman?
ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), yılda üç kez düzenleniyor. Sınava, akademik kariyer planı olan adaylar katılım sağlıyor. ALES uygulamasında adaylara sayısal ve sözel bölümlerden oluşan sorular soruluyor. İlk sınavı kaçıran ilgililer, ''ALES/2 ne zaman, başvuruları hangi tarihte başlayacak?'' sorularını yöneltiyor.
ALES 2 sınavı için başvuru tarihleri bekleniyor. Başvurular, ÖSYM'nin internet adresi üzerinden alınıyor. ALES sınav puanı, sonuçların açıklanmasıyla beraber 5 yıl geçerlidir. Akademik planlar yapan adaylar ALES/2 sınav takvimine odaklandı. İşte, ALES başvuru tarihi...