ALES/2 başvuru tarihi: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ne zaman?

ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), yılda üç kez düzenleniyor. Sınava, akademik kariyer planı olan adaylar katılım sağlıyor. ALES uygulamasında adaylara sayısal ve sözel bölümlerden oluşan sorular soruluyor. İlk sınavı kaçıran ilgililer, ''ALES/2 ne zaman, başvuruları hangi tarihte başlayacak?'' sorularını yöneltiyor.

ALES/2 başvuru tarihi: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ne zaman? - 1

ALES 2 sınavı için başvuru tarihleri bekleniyor. Başvurular, ÖSYM'nin internet adresi üzerinden alınıyor. ALES sınav puanı, sonuçların açıklanmasıyla beraber 5 yıl geçerlidir. Akademik planlar yapan adaylar ALES/2 sınav takvimine odaklandı. İşte, ALES başvuru tarihi...

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ALES/2 başvuru tarihi: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ne zaman? - 2

ALES/2 BAŞVURU TARİHİ

ALES'in ikinci sınavı için başvurular 13 Mayıs günü başlıyor, 21 Mayıs'ta son buluyor. Geç başvurular ise 29 Mayıs'ta alınacak. Başvuru işlemleri https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden yapılıyor.

ALES/2 başvuru tarihi: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ne zaman? - 3

ALES/2 NE ZAMAN?

ALES/2 sınavı 6 Temmuz'da uygulanacak. Sınav yerleri ise sınavdan 10 gün önce kadar duyuruluyor.

Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanıyor ve sınav saat 10.15’te başlıyor. Soruları cevaplama süresi ise 150 dakika yani 2,5 saattir. Sayısal testi 50 sorudan; Sözel testi de 50 sorudan oluşur.

ALES/2 başvuru tarihi: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ne zaman? - 4

ALES/2 SONUÇ TARİHİ

Sınavın sonuçları 25 Temmuz'da adaylarla paylaşılacak. Puanlar, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

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