ALES/2 başvuru tarihi: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ne zaman?

ALES/2 NE ZAMAN?

ALES/2 sınavı 6 Temmuz'da uygulanacak. Sınav yerleri ise sınavdan 10 gün önce kadar duyuruluyor.



Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanıyor ve sınav saat 10.15’te başlıyor. Soruları cevaplama süresi ise 150 dakika yani 2,5 saattir. Sayısal testi 50 sorudan; Sözel testi de 50 sorudan oluşur.