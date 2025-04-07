ALES/2 başvuruları ne zaman?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2) için geri sayım devam ederken, sınav başvuru tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Sınava katılacak olan adaylar, ÖSYM'nin belirlediği takvime göre başvurularını tamamladıktan sonra sınav için hazırlık yapacak. Peki, ALES/2 başvuruları ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan 2025-ALES/2 sınav başvuruları adayların gündemine gelmeye başladı. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2025-ALES/2 sınavına başvurular mayıs ayı içinde alınacak. İşte, 2025 ALES sınav ve başvuru takvimi...