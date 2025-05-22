ALES/2 geç başvuru tarihi: ALES ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), ÖSYM tarafından yılda üç defa gerçekleşiyor. Akademik kariyer planlaması dahilinde girilmesi zorunlu olan ALES'in ikinci sınav başvuru süresi son buldu. Adaylar ALES/2 geç başvuru ve sınav tarihini araştırıyor. ALES/2 ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

ALES/2 geç başvuru tarihi: ALES ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? - 1

ALES/2 için normal başvuru süreci son buldu. Başvuru tarihleri arasında işlemlerini gerçekleştiremeyen adaylar geç başvuru döneminde başvurularını yapabilecek. ALES sınav takvimine göre geç başvurular ne zaman başlıyor? ALES/2 sınavı hangi tarihte?

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ALES/2 geç başvuru tarihi: ALES ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? - 2

ALES/2 GEÇ BAŞVURU TARİHİ

ALES/2 başvuruları 13-21 Mayıs tarihleri arasında alındı. Normal zamanda başvuru sürecini kaçıranlar için ise geç başvurular 29 Mayıs 2025 tarihinde saat 23:59'a kadar alınacak. Geç başvurularda ücret yüzde 50 artışla ödeniyor. Bu da 1175 TL'ye denk geliyor.

ALES/2 geç başvuru tarihi: ALES ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? - 3

ALES/2 NE ZAMAN?

ALES/2 sınavı 6 Temmuz 2025'te gerçekleşecek. Sınava dair giriş belgeleri de https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden sınavdan 10 gün önce kadar adaylara sunulacak.

ALES/2 sonuçları 25 Temmuz günü erişime açılacak.

ALES/2 geç başvuru tarihi: ALES ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? - 4

ALES/3 başvuruları da 7-14 Ekim tarihlerinde alınacak. Sınav uygulaması 23 Ekim'de olacak ve sonuçlar da 12 Aralık'ta açıklanacak.

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