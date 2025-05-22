ALES/2 geç başvuru tarihi: ALES ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?
ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), ÖSYM tarafından yılda üç defa gerçekleşiyor. Akademik kariyer planlaması dahilinde girilmesi zorunlu olan ALES'in ikinci sınav başvuru süresi son buldu. Adaylar ALES/2 geç başvuru ve sınav tarihini araştırıyor. ALES/2 ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?
ALES/2 için normal başvuru süreci son buldu. Başvuru tarihleri arasında işlemlerini gerçekleştiremeyen adaylar geç başvuru döneminde başvurularını yapabilecek. ALES sınav takvimine göre geç başvurular ne zaman başlıyor? ALES/2 sınavı hangi tarihte?