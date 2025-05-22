ALES/2 geç başvuru tarihi: ALES ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

ALES/2 GEÇ BAŞVURU TARİHİ

ALES/2 başvuruları 13-21 Mayıs tarihleri arasında alındı. Normal zamanda başvuru sürecini kaçıranlar için ise geç başvurular 29 Mayıs 2025 tarihinde saat 23:59'a kadar alınacak. Geç başvurularda ücret yüzde 50 artışla ödeniyor. Bu da 1175 TL'ye denk geliyor.