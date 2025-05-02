ALES/2 ne zaman yapılacak? (2025 ÖSYM ALES/2 başvuru ve sınav takvimi)

ALES/2 BAŞVURUSU NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 ALES sınav takvimiyle birlikte bu yılın ikinci ALES sınavı başvuruları için tarih belli oldu.



Buna göre; ALES/2 başvuruları 13-21 Mayıs 2025 tarihlerinde alınacak.



Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecek.