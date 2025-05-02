ALES/2 ne zaman yapılacak? (2025 ÖSYM ALES/2 başvuru ve sınav takvimi)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2) başvuruları için tarih araştırmaları başladı. 2 Mayıs'ta açıklanan yılın ilk ALES sonuçlarının ardından gözler ALES/2 başvuru ve sınav takvimine çevrildi. Peki, 2025 ALES/2 ne zaman yapılacak? İşte başvuru tarihleri.

ALES/2 ne zaman yapılacak? (2025 ÖSYM ALES/2 başvuru ve sınav takvimi) - 1

2025 ALES/2 sınav ve başvuru takvimi, yüksek lisans yapmak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. Yılın ilk ALES sınavına giremeyen veya başarısız olan adaylar, ALES/2 sınavına katılım sağlayarak şanslarını deneyecek. Peki, 2025 ALES/2 ne zaman yapılacak? İşte başvuru tarihleri.

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ALES/2 ne zaman yapılacak? (2025 ÖSYM ALES/2 başvuru ve sınav takvimi) - 2

ALES/2 BAŞVURUSU NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 ALES sınav takvimiyle birlikte bu yılın ikinci ALES sınavı başvuruları için tarih belli oldu.

Buna göre; ALES/2 başvuruları 13-21 Mayıs 2025 tarihlerinde alınacak.

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecek.

ALES/2 ne zaman yapılacak? (2025 ÖSYM ALES/2 başvuru ve sınav takvimi) - 3

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?

2025-ALES/2, 6 Temmuz'da gerçekleştirilecek ve sonuçları 25 Temmuz'da ilan edilecek.

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