ALES/2 ne zaman yapılacak? (2025 ÖSYM ALES/2 başvuru ve sınav takvimi)
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2) başvuruları için tarih araştırmaları başladı. 2 Mayıs'ta açıklanan yılın ilk ALES sonuçlarının ardından gözler ALES/2 başvuru ve sınav takvimine çevrildi. Peki, 2025 ALES/2 ne zaman yapılacak? İşte başvuru tarihleri.
2025 ALES/2 sınav ve başvuru takvimi, yüksek lisans yapmak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. Yılın ilk ALES sınavına giremeyen veya başarısız olan adaylar, ALES/2 sınavına katılım sağlayarak şanslarını deneyecek. Peki, 2025 ALES/2 ne zaman yapılacak? İşte başvuru tarihleri.