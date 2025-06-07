ALES/2 ne zaman yapılacak? Sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2025 ÖSYM ALES sınav takvimi

Akademik kariyer hedefleyen lisans mezunlarının heyecanla beklediği ALES/2 sınavı için geri sayım başladı. 2025 yılı itibarıyla ÖSYM takvimine göre düzenlenecek olan ikinci Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), binlerce adayın gündeminde. Peki, ALES/2 ne zaman yapılacak? Sınav giriş belgeleri açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

ALES/2 ne zaman yapılacak? Sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2025 ÖSYM ALES sınav takvimi - 1

ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi doğrultusunda, ALES/2 sınavının gerçekleştirileceği tarih belli oldu. Türkiye genelinde birçok ilde eş zamanlı olarak uygulanacak olan sınav, saat 10.15’te başlayacak ve tek oturumda tamamlanacak. Adaylara, sayısal ve sözel testlerden oluşan sınavda toplam 150 dakika süre verilecek. Peki, ALES/2 ne zaman yapılacak? Sınav giriş yerleri açıklandı mı?

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ALES/2 ne zaman yapılacak? Sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2025 ÖSYM ALES sınav takvimi - 2

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?

ALES/2 sınavı 6 Temmuz 2025'te gerçekleşecek. Sınava dair giriş belgeleri de https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden sınavdan 10 gün önce kadar adaylara sunulacak.

ALES/2 sonuçları 25 Temmuz günü erişime açılacak.

ALES/2 ne zaman yapılacak? Sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2025 ÖSYM ALES sınav takvimi - 3

ALES/3 BAŞVURU TAKVİMİ

ALES/3 başvuruları da 7-14 Ekim tarihlerinde alınacak. Sınav uygulaması 23 Ekim'de olacak ve sonuçlar da 12 Aralık'ta açıklanacak.

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