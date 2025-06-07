ALES/2 ne zaman yapılacak? Sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2025 ÖSYM ALES sınav takvimi
Akademik kariyer hedefleyen lisans mezunlarının heyecanla beklediği ALES/2 sınavı için geri sayım başladı. 2025 yılı itibarıyla ÖSYM takvimine göre düzenlenecek olan ikinci Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), binlerce adayın gündeminde. Peki, ALES/2 ne zaman yapılacak? Sınav giriş belgeleri açıklandı mı? İşte ayrıntılar...
ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi doğrultusunda, ALES/2 sınavının gerçekleştirileceği tarih belli oldu. Türkiye genelinde birçok ilde eş zamanlı olarak uygulanacak olan sınav, saat 10.15’te başlayacak ve tek oturumda tamamlanacak. Adaylara, sayısal ve sözel testlerden oluşan sınavda toplam 150 dakika süre verilecek. Peki, ALES/2 ne zaman yapılacak? Sınav giriş yerleri açıklandı mı?