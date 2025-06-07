ALES/2 ne zaman yapılacak? Sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2025 ÖSYM ALES sınav takvimi

ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi doğrultusunda, ALES/2 sınavının gerçekleştirileceği tarih belli oldu. Türkiye genelinde birçok ilde eş zamanlı olarak uygulanacak olan sınav, saat 10.15’te başlayacak ve tek oturumda tamamlanacak. Adaylara, sayısal ve sözel testlerden oluşan sınavda toplam 150 dakika süre verilecek. Peki, ALES/2 ne zaman yapılacak? Sınav giriş yerleri açıklandı mı?