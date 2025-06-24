ALES/2 sınav giriş yerleri 2025: ALES/2 sınav yerleri ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?
2025 ALES/2 oturumuna katılacak adaylar, sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte “ALES/2 sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (ALES) ikinci oturumu için hazırlıklar sürerken, sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarih merak ediliyor. Yüksek lisans yapabilmek için yılın ikinci ALES sınavına girecek olan adaylar, gözlerini ÖSYM duyurusuna çevirdi. Peki, 2025 ALES/2 sınav yerleri ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?
Bu yılın ikinci ALES sınavı için geri sayım başladı. Dört yıllık üniversite mezunlarının yüksek lisans yapabilmek için katılım sağlayacakları ALES/2 sınavı öncesinde, adaylar sınava girecekleri okulları ve salonları merak ediyor. ÖSYM tarafından 6 Temmuz'da yapılacak olan ALES/2 sınavı öncesinde gözler artık sınav giriş belgelerine çevrildi. Peki, 2025 ALES/2 sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?