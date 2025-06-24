ALES/2 sınav giriş yerleri 2025: ALES/2 sınav yerleri ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

Bu yılın ikinci ALES sınavı için geri sayım başladı. Dört yıllık üniversite mezunlarının yüksek lisans yapabilmek için katılım sağlayacakları ALES/2 sınavı öncesinde, adaylar sınava girecekleri okulları ve salonları merak ediyor. ÖSYM tarafından 6 Temmuz'da yapılacak olan ALES/2 sınavı öncesinde gözler artık sınav giriş belgelerine çevrildi. Peki, 2025 ALES/2 sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?