ALES/2 sınav giriş yerleri 2025: ALES/2 sınav yerleri ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

2025 ALES/2 oturumuna katılacak adaylar, sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte “ALES/2 sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (ALES) ikinci oturumu için hazırlıklar sürerken, sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarih merak ediliyor. Yüksek lisans yapabilmek için yılın ikinci ALES sınavına girecek olan adaylar, gözlerini ÖSYM duyurusuna çevirdi. Peki, 2025 ALES/2 sınav yerleri ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

ALES/2 sınav giriş yerleri 2025: ALES/2 sınav yerleri ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? - 1

Bu yılın ikinci ALES sınavı için geri sayım başladı. Dört yıllık üniversite mezunlarının yüksek lisans yapabilmek için katılım sağlayacakları ALES/2 sınavı öncesinde, adaylar sınava girecekleri okulları ve salonları merak ediyor. ÖSYM tarafından 6 Temmuz'da yapılacak olan ALES/2 sınavı öncesinde gözler artık sınav giriş belgelerine çevrildi. Peki, 2025 ALES/2 sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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ALES/2 sınav giriş yerleri 2025: ALES/2 sınav yerleri ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? - 2

ALES/2 SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ALES/2 sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. ALES/2 sınav yerlerinin, https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden sınavdan 10 gün önceye kadar adaylara sunulması bekleniyor.

ALES/2 sınav giriş yerleri 2025: ALES/2 sınav yerleri ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? - 3

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 ALES takvimine göre bu yılın ikinci ALES sınavı için tarih belli oldu.

Buna göre; ALES/2 sınavı 6 Temmuz 2025'te gerçekleşecek. ALES/2 sonuçları 25 Temmuz günü erişime açılacak.

ALES/2 sınav giriş yerleri 2025: ALES/2 sınav yerleri ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? - 4

ALES/3 BAŞVURU TAKVİMİ

ALES/3 başvuruları da 7-14 Ekim tarihlerinde alınacak. Sınav uygulaması 23 Ekim'de olacak ve sonuçlar da 12 Aralık'ta açıklanacak.

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