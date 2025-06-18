ALES/2 sınav giriş yerleri sorgulama 2025: ALES/2 ne zaman yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı?

ALES/2 sınav giriş yerleri, bu yılın ikinci ALES sınavına kısa bir zaman kala sınava girecek olan adayların gündeminde yer alıyor. Dört yıllık lisans mezunlarının yüksek lisans yapabilmek için katılım sağlayacakları ALES/2 sınavı öncesinde gözler sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ALES/2 sınav tarihi belli oldu. Peki, 2025 ALES/2 ne zaman yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı?

ALES/2 sınav giriş yerleri sorgulama 2025: ALES/2 ne zaman yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı? - 1

2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (ALES/2) ikinci oturumu için geri sayım başladı. Sınava katılım sağlayacak adaylar, "ALES/2 ne zaman yapılacak? Sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. ÖSYM'nin sınav takvimi ve giriş belgesi açıklama tarihleriyle ilgili ayrıntılar belli oldu.

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ALES/2 sınav giriş yerleri sorgulama 2025: ALES/2 ne zaman yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı? - 2

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 ALES takvimine göre bu yılın ikinci ALES sınavı için tarih belli oldu.

Buna göre; ALES/2 sınavı 6 Temmuz 2025'te gerçekleşecek. ALES/2 sonuçları 25 Temmuz günü erişime açılacak.

ALES/2 sınav giriş yerleri sorgulama 2025: ALES/2 ne zaman yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı? - 3

ALES/2 SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ALES/2 sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. ALES/2 sınav yerlerinin, https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden sınavdan 10 gün önceye kadar adaylara sunulması bekleniyor.

ALES/2 sınav giriş yerleri sorgulama 2025: ALES/2 ne zaman yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı? - 4

ALES/3 BAŞVURU TAKVİMİ

ALES/3 başvuruları da 7-14 Ekim tarihlerinde alınacak. Sınav uygulaması 23 Ekim'de olacak ve sonuçlar da 12 Aralık'ta açıklanacak.

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