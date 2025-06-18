ALES/2 sınav giriş yerleri sorgulama 2025: ALES/2 ne zaman yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı?

2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (ALES/2) ikinci oturumu için geri sayım başladı. Sınava katılım sağlayacak adaylar, "ALES/2 ne zaman yapılacak? Sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. ÖSYM'nin sınav takvimi ve giriş belgesi açıklama tarihleriyle ilgili ayrıntılar belli oldu.