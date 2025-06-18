ALES/2 sınav giriş yerleri sorgulama 2025: ALES/2 ne zaman yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı?
ALES/2 sınav giriş yerleri, bu yılın ikinci ALES sınavına kısa bir zaman kala sınava girecek olan adayların gündeminde yer alıyor. Dört yıllık lisans mezunlarının yüksek lisans yapabilmek için katılım sağlayacakları ALES/2 sınavı öncesinde gözler sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ALES/2 sınav tarihi belli oldu. Peki, 2025 ALES/2 ne zaman yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı?
2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (ALES/2) ikinci oturumu için geri sayım başladı. Sınava katılım sağlayacak adaylar, "ALES/2 ne zaman yapılacak? Sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. ÖSYM'nin sınav takvimi ve giriş belgesi açıklama tarihleriyle ilgili ayrıntılar belli oldu.