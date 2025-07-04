ALES/2 sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2025 ÖSYM ALES/2 sınav bilgisi)
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2) için geri sayım başladı. Üniversitelerin dört yıllık lisans bölümlerinden mezun olan adayların yüksek lisans eğitimi alabilmek için katılım sağlayacağı ALES/2 sınavı 6 Temmuz 2025 Pazar günü yapılacak. Sınavın yapılmasına sayılı gün kala son hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler bir yandan da ALES sınavı saat ve soru bilgisini araştırıyor. Peki, ALES/2 ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?
2025 yılının ikinci ALES sınavı öncesinde, sınava katılım sağlayacak olan adaylar son hazırlıklarını tamamlamaya başladı. ALES/2 sınavı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek. Yüksek lisans eğitimi alabilmek için sınava katılım sağlayacak binlerce kişi, sınavın saat kaçta başlayacağını, kaçta biteceğini ve kaç soru sorulacağını merak ediyor. Peki, 2025 ALES/2 ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?