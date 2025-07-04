ALES/2 sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2025 ÖSYM ALES/2 sınav bilgisi)

2025 yılının ikinci ALES sınavı öncesinde, sınava katılım sağlayacak olan adaylar son hazırlıklarını tamamlamaya başladı. ALES/2 sınavı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek. Yüksek lisans eğitimi alabilmek için sınava katılım sağlayacak binlerce kişi, sınavın saat kaçta başlayacağını, kaçta biteceğini ve kaç soru sorulacağını merak ediyor. Peki, 2025 ALES/2 ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?