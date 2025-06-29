ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak? 2025-ALES/2 sınav giriş yerleri sorgulama

2025 ALES/2 sınav tarihi için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu yıl ÖSYM tarafından ikinci kez düzenlenecek olan ALES/2 sınavıyla birlikte, akademik kariyer planı yapan adaylar yüksek puan alabilmek için sınava katılacak. ÖSYM tarafından ALES/2 sınav tarihi belli oldu. Peki, 2025-ALES/2 ne zaman uygulanacak?



ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?



ALES/2 sınavı 6 Temmuz 2025'te gerçekleşecek. Sınav, Türkiye genelindeki sınav merkezlerinde eş zamanlı olarak uygulanacak ve saat 10.15’te başlayacak. Adaylara sınavda 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yöneltilirken, cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak.



ALES/2 sonuçları 25 Temmuz günü erişime açılacak.



ALES/2 SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?



ALES/2 sınav giriş belgeleri erişime açıldı. ALES/2 sınav yerlerin, https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek.