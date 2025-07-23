ALES/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman, hangi gün açıklanacak? ÖSYM takvimine göre ALES sonuç tarihi

5 YIL GEÇERLİ OLACAK

ALES sonuçları, açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl boyunca geçerliliğini koruyacak. Adayların bu sınavdan elde ettikleri puanlar, yalnızca lisansüstü program başvurularında değil; aynı zamanda öğretim görevlisi, okutman ve araştırma görevlisi gibi akademik kadrolara yapılacak başvurularda da geçerli olacak. Bu nedenle ALES puanı, akademik kariyer hedefleyen adaylar için büyük önem taşıyor.