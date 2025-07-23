ALES/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman, hangi gün açıklanacak? ÖSYM takvimine göre ALES sonuç tarihi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 takvimi ile ALES/2 sonuç tarihi belli oldu. Buna göre; ALES/2 sonuçları temmuz ayının son günlerinde ilan edilecek, adaylar sonuçları online sistem üzerinden öğrenebilecek. Peki, ALES/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman, hangi gün açıklanacak?
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 6 Temmuz tarihinde tamamlandı. Akademik kariyer yapma hayaliyle sınav salonlarına giren binlerce aday şimdi gözlerini ALES sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirmiş durumda. Sonuçların ne zaman açıklanacağı, adaylar tarafından merakla bekleniyor.