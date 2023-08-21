ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES sonuç tarihini ilan etti

Akademik kariyer hedefleyenler için ALES oturumu geride kaldı. Bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen ALES için 150 bin 975 aday başvuru yaptı. Sınavda adaylara, sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru için 150 dakika cevaplama süresi verildi. İşte, ÖSYM'nin ALES sonuçlarını ilan edeceği tarih...