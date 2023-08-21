ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES sonuç tarihini ilan etti

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yapıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen bu yılın ikinci Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/2) tamamlandı. Şimdi tüm gözler sonuçların ilanında. Peki, ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES sonuç tarihini ilan etti - 1

Akademik kariyer hedefleyenler için ALES oturumu geride kaldı. Bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen ALES için 150 bin 975 aday başvuru yaptı. Sınavda adaylara, sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru için 150 dakika cevaplama süresi verildi. İşte, ÖSYM'nin ALES sonuçlarını ilan edeceği tarih...

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ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES sonuç tarihini ilan etti - 2

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 5 Eylül'de açıklanacak ve açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES sonuç tarihini ilan etti - 3

CEVAP ANAHTARLARI ERİŞİME AÇILDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) sitesindeki duyuruya göre, 2023-ALES/2 temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u yayımlandı.

Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen soruların tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün boyunca ulaşabilecek.

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