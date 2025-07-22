ALES/2 sonuçları sorgulama 2025: ALES/2 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2) sonuçlarının ne zaman açıklanacağıyla ilgili tarih araştırmaları hız kazanmaya başladı. 6 Temmuz'da ÖSYM tarafından gerçekleştirilen bu yılın ikinci ALES sınavının ardından gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Yayımlanan takvim sonrasında ALES/2 sonuçları için tarih belli oldu. Peki, 2025 ALES/2 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
4 yıllık üniversite mezunlarının yüksek lisans yapabilmek için katılım sağladıkları ALES/2 sınavının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 ALES takvimi sonrasında bu yılın ikinci ALES sınavı sonuçları için tarih belli oldu. Peki, 2025 ALES/2 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?