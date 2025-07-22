ALES/2 sonuçları sorgulama 2025: ALES/2 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2) sonuçlarının ne zaman açıklanacağıyla ilgili tarih araştırmaları hız kazanmaya başladı. 6 Temmuz'da ÖSYM tarafından gerçekleştirilen bu yılın ikinci ALES sınavının ardından gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Yayımlanan takvim sonrasında ALES/2 sonuçları için tarih belli oldu. Peki, 2025 ALES/2 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ALES/2 sonuçları sorgulama 2025: ALES/2 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

4 yıllık üniversite mezunlarının yüksek lisans yapabilmek için katılım sağladıkları ALES/2 sınavının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 ALES takvimi sonrasında bu yılın ikinci ALES sınavı sonuçları için tarih belli oldu. Peki, 2025 ALES/2 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM HABERLERİ

ALES/2 sonuçları sorgulama 2025: ALES/2 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 2

2025 ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 takvimine göre ALES 2 sonuç tarihi belli oldu.

Takvime göre, temmuz ayının ilk haftasında gerçekleştirilen ALES/2'nin sonuçları 25 Temmuz tarihinde açıklanacak.

ALES/2 sonuçları sorgulama 2025: ALES/2 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 3

ALES SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlar sonuç sistemi üzerinden açıklanıyor. https://sonuc.osym.gov.tr/ linki üzerinden T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM AİS şifreleri ile giriş yapacak adaylar sonuç belgelerine ulaşacak.

ALES/2 SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Not: Sonuçlar açıklanınca ALES/2 sonuç sorgulama linki aktif olacaktır.

ALES/2 sonuçları sorgulama 2025: ALES/2 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 4

5 YIL GEÇERLİ OLACAK

Danıştay 8. Dairesi ve YÖK kararları doğrultusunda, ALES puanlarının geçerlilik süresi 5 yıl olarak kabul edilmektedir. Bir dönem üç yıl olarak uygulanmış olsa da, güncel yönetmelik ve YÖK onayları ile bu süre 5 yıla uzatılmıştır.

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