ALES/2 sonuçları sorgulama ekranı 2025: ALES sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 takvimi ile ALES/2 sonuç tarihi belli oldu. Buna göre; ALES/2 sonuçları temmuz ayının son günlerinde ilan edilecek, adaylar sonuçları online sistem üzerinden öğrenebilecek. Peki, ALES/2 sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ALES/2 sonuçları sorgulama ekranı 2025: ALES sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 1

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 6 Temmuz tarihinde tamamlandı. Akademik kariyer yapma hayaliyle sınav salonlarına giren binlerce aday şimdi gözlerini ALES sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirmiş durumda. Sonuçların ne zaman açıklanacağı, adaylar tarafından merakla bekleniyor.

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ALES/2 sonuçları sorgulama ekranı 2025: ALES sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 2

ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 takvimi ile ALES/2 sonuç tarihi belli oldu.

Buna göre; ALES/2 sonuçları 25 Temmuz 2025 Cuma günü açıklanacak. Sınav sonuçlarının öğle saatlerinde açıklanması bekleniyor.

ALES/2 sonuçları sorgulama ekranı 2025: ALES sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 3

ALES/2 SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlar sonuç sistemi üzerinden açıklanıyor.

https://sonuc.osym.gov.tr/ linki üzerinden T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM AİS şifreleri ile giriş yapacak adaylar sonuç belgelerine ulaşacak.

ALES/2 sonuçları sorgulama ekranı 2025: ALES sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 4

5 YIL GEÇERLİ OLACAK

ALES sonuçları, açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl boyunca geçerliliğini koruyacak. Adayların bu sınavdan elde ettikleri puanlar, yalnızca lisansüstü program başvurularında değil; aynı zamanda öğretim görevlisi, okutman ve araştırma görevlisi gibi akademik kadrolara yapılacak başvurularda da geçerli olacak. Bu nedenle ALES puanı, akademik kariyer hedefleyen adaylar için büyük önem taşıyor.

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