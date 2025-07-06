ALES/2 soruları ve cevap anahtarı açıklandı: (ALES soruları ve cevapları sorgulama ekranı)

ALES soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı. 81 ilde organize edilen sınavlar sabah saat 10.15’te başladı. 100 soruluk iki oturumdan oluşan sınav için adaylara 150 dakika sınav süresi verildi. Adaylar, sınavdan elde ettikleri puanlar 5 (beş) yıl boyunca geçerli olacak. Sınavın değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap, 1 doğru yanıtı götürecek ve puan hesaplaması buna göre yapılacak. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre ALES sonuçları 25 Temmuz tarihinde duyurulacak. Sonuç ekranında adayların sayısal, eşit ağırlık ve sözel puanlarıyla birlikte doğru-yanlış cevap sayıları bulunacak. Peki ALES/2 soruları ve cevap kitapçığı nasıl sorgulanır? İşte, ALES soruları ve cevap anahtarı sorgulama ekranı