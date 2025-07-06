ALES/2 soruları ve cevap anahtarı açıklandı: (ALES soruları ve cevapları sorgulama ekranı)

ALES/2 soruları ve cevap anahtarı, ÖSYM tarafından erişime açıldı. 6 Temmuz Pazar günü 81 ilde organiza edilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı tamamlandı. Sayısal ve sözel alanda adaylara toplam 100 soru yöneltilirken 150 dakika sınav süresi verildi. ALES soruları ve cevap anahtarı ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte görüntülenebiliyor. İşte, ALES soruları ve cevap anahtarı sorgulama ekranı 2025...

ALES/2 soruları ve cevap anahtarı açıklandı: (ALES soruları ve cevapları sorgulama ekranı) - 1

ALES soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı.  81 ilde organize edilen sınavlar sabah saat 10.15’te başladı. 100 soruluk iki oturumdan oluşan sınav için adaylara 150 dakika sınav süresi verildi.  Adaylar, sınavdan elde ettikleri puanlar 5 (beş) yıl boyunca geçerli olacak. Sınavın değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap, 1 doğru yanıtı götürecek ve puan hesaplaması buna göre yapılacak. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre ALES sonuçları 25 Temmuz tarihinde duyurulacak. Sonuç ekranında adayların sayısal, eşit ağırlık ve sözel puanlarıyla birlikte doğru-yanlış cevap sayıları bulunacak. Peki ALES/2 soruları ve cevap kitapçığı nasıl sorgulanır? İşte, ALES soruları ve cevap anahtarı sorgulama ekranı

EĞİTİM HABERLERİ

ALES/2 soruları ve cevap anahtarı açıklandı: (ALES soruları ve cevapları sorgulama ekranı) - 2

ALES SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI

ÖSYM'den yapılan duyuruda " 6 Temmuz 2025 tarihinde uygulanan 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2025-ALES/2) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar; Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 6 Temmuz 2025 tarihinde saat 13.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 16 Temmuz 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir." ifadeleri kullanıldı.

ALES soruları ve cevap anahtarı, osym.ais.gov.tr adresinden yayınlanacak. Adaylar kendilerine yöneltilen soruların %10’unu görüntüleyebilecek.

ALES SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ 

ALES/2 soruları ve cevap anahtarı açıklandı: (ALES soruları ve cevapları sorgulama ekranı) - 3

SONUÇLAR 25 TEMMUZ’DA AÇIKLANACAK

Araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, uzman, okutman gibi lisansüstü eğitim almak isteyen binlerce aday ALES oturumuna katılıyor.

Akademik kariyer hedefi olanlar için ALES puanları 5 yıl boyunca geçerli oluyor. ÖSYM tarafından duyurulan tarihlere göre sınav sonuçları 25 Temmuz’da erişime açılacak.

ALES/2 soruları ve cevap anahtarı açıklandı: (ALES soruları ve cevapları sorgulama ekranı) - 4

Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle birlikte sınav sonuçlarını ÖSYM AİS üzerinden görüntüleyebilecek. Sınav sonuç ekranında sayısal ve sözel oturumdan doğru-yanlış cevap sayıları sayısal, sözel, eşit ağırlık puanları ve başarı sıralamaları yer alacak. 

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