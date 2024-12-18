ALES 2025 başvuru ve sınav tarihleri: ALES sınavları ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) düzenlenecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES) tarihleri belli oldu. Akademik kariyerlerinde ilerlemek ve kendilerini geliştirmek isteyen vatandaşlar, ALES sınavının yapılacağı tarihleri araştırıyorlar. Peki, 2025 ALES başvuruları ne zaman? ALES sınavları ne zaman yapılacak?
Akademik kariyer hedefi olan vatandaşların katılım sağladığı ve yılda üç defa düzenlenen ALES’in başvuruları ÖSYM tarafından alınıyor. Merkezi olarak düzenlenen sınava adaylar yoğun ilgi gösteriyorlar. Yayımlanan sınav ve başvuru takvimine göre ALES'in 2025 yılında düzenleneceği tarihler ve başvuru takvimi belli oldu. İşte, ALES 2025 başvuru ve sınav tarihleri...