ALES 2025 başvuru ve sınav tarihleri: ALES sınavları ne zaman?

Akademik kariyer hedefi olan vatandaşların katılım sağladığı ve yılda üç defa düzenlenen ALES’in başvuruları ÖSYM tarafından alınıyor. Merkezi olarak düzenlenen sınava adaylar yoğun ilgi gösteriyorlar. Yayımlanan sınav ve başvuru takvimine göre ALES'in 2025 yılında düzenleneceği tarihler ve başvuru takvimi belli oldu. İşte, ALES 2025 başvuru ve sınav tarihleri...