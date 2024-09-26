ALES 2025 ne zaman? ALES takvimi belli oldu mu?
ÖSYM tarafından gelecek yıl üç defa düzenlenecek olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025 ALES) için bekleyiş devam ediyor. Sınav başvurularını bekleyen adaylar, bir yandan hazırlıklarını sürdürürken bir taraftan da ALES takvimini sorguluyor. Peki, 2025 ALES/1 ne zaman yapılacak?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ile akademik kariyerlerine başlamak isteyen birçok kişi, bu sınavın ne zaman yapılacağını sorgulamaya devam ediyor. İşte, ALES/1 ALES/2 ALES/3 sınav ve başvuru tarihlerinde son durum...