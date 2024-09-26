ALES 2025 ne zaman? ALES takvimi belli oldu mu?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ile akademik kariyerlerine başlamak isteyen birçok kişi, bu sınavın ne zaman yapılacağını sorgulamaya devam ediyor. İşte, ALES/1 ALES/2 ALES/3 sınav ve başvuru tarihlerinde son durum...