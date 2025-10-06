ALES/3 başvuru tarihi 2025: Yılın son ALES sınavı ne zaman yapılacak? Başvuru nasıl yapılır?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş (ALES) 3. dönem başvuruları ve sınav tarihi için geri sayım başladı. Her yıl, yıl da 3 kez düzenlenen ALES ile birlikte, yüksek lisans yapmak isteyen üniversite mezunları şanslarını deniyor. Sınava katılım sağlayacak olan adaylar şimdi ALES başvurularının başlamasını bekliyor. ALES/3 başvurularının başlayacağı tarih ise belli oldu. Peki, 2025 ALES/3 ne zaman?
2025 ALES/3 başvurularının ne zaman başlayacağı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından araştırılmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan ALES takvimiyle birlikte yılın son ALES sınavı için başvuru ve sınav tarihi belli oldu. Peki, 2025 ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak?