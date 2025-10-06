ALES/3 başvuru tarihi 2025: Yılın son ALES sınavı ne zaman yapılacak? Başvuru nasıl yapılır?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş (ALES) 3. dönem başvuruları ve sınav tarihi için geri sayım başladı. Her yıl, yıl da 3 kez düzenlenen ALES ile birlikte, yüksek lisans yapmak isteyen üniversite mezunları şanslarını deniyor. Sınava katılım sağlayacak olan adaylar şimdi ALES başvurularının başlamasını bekliyor. ALES/3 başvurularının başlayacağı tarih ise belli oldu. Peki, 2025 ALES/3 ne zaman?

2025 ALES/3 başvurularının ne zaman başlayacağı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından araştırılmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan ALES takvimiyle birlikte yılın son ALES sınavı için başvuru ve sınav tarihi belli oldu. Peki, 2025 ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak?

ALES/3 SINAV TARİHİ

Her yıl, yıl da 3 kez yapılan ALES sınavının sonuncusu bu yıl kasım ayında gerçekleşecek.

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, ALES/3 sınavı 23 Kasım'da yapılacak.

ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 ALES takvimi sonrasında yılın son sınavı için başvuru tarihleri belli oldu.

Buna göre; 2025 ALES/3 sınavı için başvurular 7 Ekim'de başlayacak ve 14 Ekim 2025 tarihinde sona erecek.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş (ALES/3) başvuruları, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden alınacak.

