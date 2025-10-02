ALES 3 başvuru tarihleri: ÖSYM tarafından ALES sınavı ne zaman yapılacak?

ALES uygulaması yılda 3 kez ÖSYM tarafından yapılıyor. Sınava lisans mezunu olanlar, lisansüstü eğitim amacıyla katılıyor. Sınavda sayısal ve sözel bölümlerden sorular yer alıyor. ALES'in ikinci sınavı 6 Temmuz günü gerçekleşmişti. Bu sınavı kaçıran adaylar ALES 3 başvuru ve sınav tarihlerine odaklandı.

ALES 3 başvuru tarihleri: ÖSYM tarafından ALES sınavı ne zaman yapılacak? - 1

Akademik kariyer planı olanlar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sınav takvimini takip ediyor. ALES 3 için başvurular 7 Ekim'de başlıyor. İlgililer ÖSYM başvuru sayfasından işlemlerini tamamlayacak. Peki, ALES 3 sınavı ne zaman?

EĞİTİM HABERLERİ

ALES 3 başvuru tarihleri: ÖSYM tarafından ALES sınavı ne zaman yapılacak? - 2

ALES 3 BAŞVURU TARİHLERİ

ALES 3 için başvurular 7 - 14 Ekim tarihleri arasında alınacak. Başvuru https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden gerçekleştiriliyor.

Sınavın geç başvuruları ise 21 Ekim'de kabul edilecek.

ALES 3 başvuru tarihleri: ÖSYM tarafından ALES sınavı ne zaman yapılacak? - 3

ALES NE ZAMAN?

ALES 3 uygulaması 23 Kasım'da olacak. Sınavda adaylara 100 soru sorulacak. Sorular sayısal ve sözel bölümlerden oluşacak. Sınav süresi ise 2,5 saat oluyor. ALES saat 10:15'te başlıyor.

ALES 3 başvuru tarihleri: ÖSYM tarafından ALES sınavı ne zaman yapılacak? - 4

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli oluyor.

Adaylar başvurdukları lisansütü programın puan türünden en az 55 almalıdır. Ancak lisans diplomasıyla doktora programlarına başvuracaklar ise en az 80 puan almalılar.

DAHA FAZLA GÖSTER