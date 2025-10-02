ALES 3 başvuru tarihleri: ÖSYM tarafından ALES sınavı ne zaman yapılacak?

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli oluyor.



Adaylar başvurdukları lisansütü programın puan türünden en az 55 almalıdır. Ancak lisans diplomasıyla doktora programlarına başvuracaklar ise en az 80 puan almalılar.