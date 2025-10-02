ALES 3 başvuru tarihleri: ÖSYM tarafından ALES sınavı ne zaman yapılacak?
ALES uygulaması yılda 3 kez ÖSYM tarafından yapılıyor. Sınava lisans mezunu olanlar, lisansüstü eğitim amacıyla katılıyor. Sınavda sayısal ve sözel bölümlerden sorular yer alıyor. ALES'in ikinci sınavı 6 Temmuz günü gerçekleşmişti. Bu sınavı kaçıran adaylar ALES 3 başvuru ve sınav tarihlerine odaklandı.
Akademik kariyer planı olanlar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sınav takvimini takip ediyor. ALES 3 için başvurular 7 Ekim'de başlıyor. İlgililer ÖSYM başvuru sayfasından işlemlerini tamamlayacak. Peki, ALES 3 sınavı ne zaman?