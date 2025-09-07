ALES/3 başvuruları için gözler takvimde! ÖSYM tarafından ALES 3 sınavı ne zaman yapılacak?

Yurt içi ve yurt dışında lisansüstü eğitim planlayanlar, teknik öğretmenler için ise mühendislik tamamlama programlarına yerleşmede ALES puanı gereklidir. ÖSYM tarafından yılda 3 kez ALES uygulaması yapılır. Sınavda 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere 100 soru yöneltilir. İşte, ALES/3 sınav ve sonuç tarihi...