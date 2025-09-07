ALES/3 başvuruları için gözler takvimde! ÖSYM tarafından ALES 3 sınavı ne zaman yapılacak?
ALES/3 başvurularına kısa süre kaldı. ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, yılda 3 defa gerçekleştiriliyor. ALES/3 için başvuru süreci 7 Ekim'de başlıyor. Yurt içi ve yurt dışında kariyer planlayan adayların ALES puanları 5 yıl geçerli olacak. Sınavda sayısal ve sözel sorular sorulacak. Gözler ALES/3 başvuru ve sınav tarihlerinde.
Yurt içi ve yurt dışında lisansüstü eğitim planlayanlar, teknik öğretmenler için ise mühendislik tamamlama programlarına yerleşmede ALES puanı gereklidir. ÖSYM tarafından yılda 3 kez ALES uygulaması yapılır. Sınavda 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere 100 soru yöneltilir. İşte, ALES/3 sınav ve sonuç tarihi...