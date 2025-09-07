ALES/3 başvuruları için gözler takvimde! ÖSYM tarafından ALES 3 sınavı ne zaman yapılacak?

ALES/3 başvurularına kısa süre kaldı. ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, yılda 3 defa gerçekleştiriliyor. ALES/3 için başvuru süreci 7 Ekim'de başlıyor. Yurt içi ve yurt dışında kariyer planlayan adayların ALES puanları 5 yıl geçerli olacak. Sınavda sayısal ve sözel sorular sorulacak. Gözler ALES/3 başvuru ve sınav tarihlerinde.

ALES/3 başvuruları için gözler takvimde! ÖSYM tarafından ALES 3 sınavı ne zaman yapılacak? - 1

Yurt içi ve yurt dışında lisansüstü eğitim planlayanlar, teknik öğretmenler için ise mühendislik tamamlama programlarına yerleşmede ALES puanı gereklidir. ÖSYM tarafından yılda 3 kez ALES uygulaması yapılır. Sınavda 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere 100 soru yöneltilir. İşte, ALES/3 sınav ve sonuç tarihi...

EĞİTİM HABERLERİ

ALES/3 başvuruları için gözler takvimde! ÖSYM tarafından ALES 3 sınavı ne zaman yapılacak? - 2

ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ALES/3 için başvurular 7-14 Ekim tarihleri arasında ÖSYM'den yapılacak. Geç başvuru da 21 Ekim 2025 olarak duyuruldu. ALES/3 başvuru ücreti 850 TL'dir.

ALES/3 başvuruları için gözler takvimde! ÖSYM tarafından ALES 3 sınavı ne zaman yapılacak? - 3

ALES/3 SINAV TARİHİ BELLİ OLDU

ALES'in 3. sınavı bu sene 23 Kasım 2025 günü uygulanacak. Sınavda 50 sözel ve 50 sayısal, toplam 100 soru sorulacak. Sınav 10:15'te başlayacak, 150 dakika yani 2,5 saat süre verilecek. Adayların, sınav süresinin ilk 110 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonundan ayrılmaları yasaktır.

ALES/3 başvuruları için gözler takvimde! ÖSYM tarafından ALES 3 sınavı ne zaman yapılacak? - 4

ALES/3 için sınav giriş belgeleri, sınavdan 10 gün önce https://ais.osym.gov.tr adresinden yayımlanacak.

Adayların başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 puan, lisans diplomasıyla doktora programına başvuracaklar için ise en az 80 puan almaları gerekiyor.

DAHA FAZLA GÖSTER