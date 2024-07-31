ALES/3 başvurusu ne zaman? ALES başvuru ve sınav takvimi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2024-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2) yapıldı. Oturumun geride kalması ile bu yılın son ALES oturumuna dair başvuru ve sınav takvimi gündeme geldi. Peki, ALES/3 başvurusu ne zaman?

ALES/3 başvurusu ne zaman? ALES başvuru ve sınav takvimi - 1

2024-ALES/2 yapıldı. Sınav sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak. Akademik kariyer hedefleyen adaylar şimdi, bu yılın son ALES sınavın tarihlerine odaklandı.

EĞİTİM HABERLERİ

ALES/3 başvurusu ne zaman? ALES başvuru ve sınav takvimi - 2

ALES/3 BAŞVURU TARİHLERİ

ALES/3 başvuruları 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.

ALES/3 başvurusu ne zaman? ALES başvuru ve sınav takvimi - 3

ALES/3 NE ZAMAN?


ÖSYM'nin 2024 takvimine göre, bu yılın üçüncü ALES sınavı 17 Kasım 2024 tarihinde yapılacak.

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