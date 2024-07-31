ALES/3 başvurusu ne zaman? ALES başvuru ve sınav takvimi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2024-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2) yapıldı. Oturumun geride kalması ile bu yılın son ALES oturumuna dair başvuru ve sınav takvimi gündeme geldi. Peki, ALES/3 başvurusu ne zaman?
2024-ALES/2 yapıldı. Sınav sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak. Akademik kariyer hedefleyen adaylar şimdi, bu yılın son ALES sınavın tarihlerine odaklandı.