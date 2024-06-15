ALES/3 ne zaman? 2024 ALES/3 başvuru ve sınav tarihi

Akademik kariyer hedefleyen adayların katılım sağladığı ALES'in 2024 takvimi adaylar tarafından sorgulanıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı her yıl 3 defa gerçekleştiriliyor. İşte, ALES/3 başvuru ve sınav tarihi...