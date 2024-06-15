ALES/3 ne zaman? 2024 ALES/3 başvuru ve sınav tarihi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yılda üç kez gerçekleştirilen ALES sınavı ilki geçtiğimiz Nisan ayında yapılmıştı. Şimdi ise Temmuz ayında yapılacak olan ALES/2 sınavı ve ardından gerçekleşecek olan ALES/3 sınavı için tarih bilgisi sorgulanıyor. Peki 2024 ALES/3 ne zaman?
Akademik kariyer hedefleyen adayların katılım sağladığı ALES'in 2024 takvimi adaylar tarafından sorgulanıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı her yıl 3 defa gerçekleştiriliyor. İşte, ALES/3 başvuru ve sınav tarihi...