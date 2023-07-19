ALES/3 ne zaman yapılacak? (2023 ÖSYM ALES sınav takvimi)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) tarihi için sorgulamalar başladı. ALES/2 başvurularının tamamlanmasının ardından gözler ALES/3 sınav ve başvuru tarihlerine çevrildi. Peki bu yılın son ALES sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

ALES/3 ne zaman yapılacak? (2023 ÖSYM ALES sınav takvimi) - 1

2023 ALES/3 sınav tarihi, yüksek lisans eğitimi almak için sınava katılım sağlayacak binlerce kişinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Her yıl 3 kez yapılacak ALES sınavının ikincisi 20 Ağustos'ta yapılacak. Sınava başvuruların tamamlanmasının ardından gözler ALES/3 tarihine çevrildi. İşte ayrıntılar.

EĞİTİM HABERLERİ

ALES/3 ne zaman yapılacak? (2023 ÖSYM ALES sınav takvimi) - 2

ALES/3 NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2023 takvimine göre, bu yılın üçüncü ALES sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak.

ALES/3 ne zaman yapılacak? (2023 ÖSYM ALES sınav takvimi) - 3

ALES/3 BAŞVURU TARİHLERİ

ALES/3 başvuruları 29 Eylül 2023 tarihinde başlayıp, 9 Ekim 2023 tarihinde sona erecek.

Sınavın geç başvuruları ise 17 Ekim 2023 tarihinde alınacak.

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