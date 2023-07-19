ALES/3 ne zaman yapılacak? (2023 ÖSYM ALES sınav takvimi)
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) tarihi için sorgulamalar başladı. ALES/2 başvurularının tamamlanmasının ardından gözler ALES/3 sınav ve başvuru tarihlerine çevrildi. Peki bu yılın son ALES sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
2023 ALES/3 sınav tarihi, yüksek lisans eğitimi almak için sınava katılım sağlayacak binlerce kişinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Her yıl 3 kez yapılacak ALES sınavının ikincisi 20 Ağustos'ta yapılacak. Sınava başvuruların tamamlanmasının ardından gözler ALES/3 tarihine çevrildi. İşte ayrıntılar.