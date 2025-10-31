ALES/3 sınav giriş belgesi 2025 sorgulama: ÖSYM ALES sınavı ne zaman yapılacak? (ALES sınav yerleri açıklandı mı)

Üniversitelerde akademik kariyerini sürdürmek isteyen adaylar yılın son ALES oturumuna hazırlıklarını sürdürüyor. ALES/3 sınav giriş belgesi, ais.osym.gov.tr adresinden erişime açılacak. Adaylar, ALES sınav giriş belgesiyle birlikte sınava katılacakları, okulları görüntüleyebilecek. Peki ALES/3 sınav yerleri 2025 açıklandı mı? İşte, ALES sınav yerleri sorgulama ekranı

ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre ALES sınavı 23 Kasım tarihinde düzenlenecek. 7-14 Ekim tarihleri arasında başvurular alınırken adaylar sınav merkezi tercihlerini yaptı. ALES/3 sınav giriş belgesi üzerinde adayın sınava gireceği okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak.

Sınav günü, geçerli kimlik belgesiyle birlikte adaylar sınav giriş belgelerini yanlarında bulunduracak. Sınav giriş belgesi olmayanlar sınav salonlarına alınmayacak. Peki ALES/3 sınav giriş yerleri 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ALES sınav yerlerinin açıklanacağı tarih…

ALES/3 SINAV GİRİŞ BELGESİ 2025  NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre ALES/3 sınavı 23 Kasım tarihinde yapılacak. Sınav giriş belgeleri sınavdan 1 hafta önce ais.osym.gov.tr adresinden ilan edilecek.

ALES sınav giriş belgesi üzerinde adayın uyması gereken sınav kuralları ve adayın fotoğrafı yer alacak. ALES sınav giriş belgesi renkli veya renksiz olarak çıktı alınabilecek.

ALES SINAV PUANI NEREDE KULLANILIR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda kullanılmaktadır.

Sınavda adaylara sayısal ve sözel alandan toplam 100 soru sorulur. Sınav süresi toplam 2.5 saat (150 dakika) olarak belirlenmiştir.

Akademik kariyer hedefi olan adayların katıldığı ALES'in puanı açıklandıktan sonraki 5 yıl boyunca geçerlidir.

