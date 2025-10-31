ALES/3 sınav giriş belgesi 2025 sorgulama: ÖSYM ALES sınavı ne zaman yapılacak? (ALES sınav yerleri açıklandı mı)

ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre ALES sınavı 23 Kasım tarihinde düzenlenecek. 7-14 Ekim tarihleri arasında başvurular alınırken adaylar sınav merkezi tercihlerini yaptı. ALES/3 sınav giriş belgesi üzerinde adayın sınava gireceği okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak.



Sınav günü, geçerli kimlik belgesiyle birlikte adaylar sınav giriş belgelerini yanlarında bulunduracak. Sınav giriş belgesi olmayanlar sınav salonlarına alınmayacak. Peki ALES/3 sınav giriş yerleri 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ALES sınav yerlerinin açıklanacağı tarih…