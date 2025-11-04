ALES/3 sınav giriş yerleri açıklandı mı? ÖSYM ALES/3 sınavı için geri sayım
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) için adayların heyecanlı bekleyişi başladı. 7-14 Ekim tarihleri arasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) üzerinden ALES başvurularını tamamlayan adaylar, şimdi gözlerini ALES sınav tarihi ve sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, 2025 ALES/3 sınav giriş yerleri açıklandı mı?
2025 ALES/3 sınav giriş yerleri, üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun olan ve yüksek lisans yapmak için yılın son ALES sınavına katılım sağlayacak olan adayların gündeminde yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 ALES sınav takvimi sonrasında ALES/3 sınav tarihi belli oldu. Peki, ALES/3 sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?