ALES/3 sınav giriş yerleri açıklandı mı? ÖSYM ALES/3 sınavı için geri sayım

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) için adayların heyecanlı bekleyişi başladı. 7-14 Ekim tarihleri arasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) üzerinden ALES başvurularını tamamlayan adaylar, şimdi gözlerini ALES sınav tarihi ve sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, 2025 ALES/3 sınav giriş yerleri açıklandı mı?

ALES/3 sınav giriş yerleri açıklandı mı? ÖSYM ALES/3 sınavı için geri sayım - 1

2025 ALES/3 sınav giriş yerleri, üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun olan ve yüksek lisans yapmak için yılın son ALES sınavına katılım sağlayacak olan adayların gündeminde yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 ALES sınav takvimi sonrasında ALES/3 sınav tarihi belli oldu. Peki, ALES/3 sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

ALES/3 sınav giriş yerleri açıklandı mı? ÖSYM ALES/3 sınavı için geri sayım - 2

2025 ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından sene başında yayımlanan 2025 ALES takvimi sonrasında, yılın son ALES sınavı için tarih belli oldu.

Buna göre; ALES/3 sınavı 23 Kasım Pazar günü yapılacak.

ALES/3 sınav giriş yerleri açıklandı mı? ÖSYM ALES/3 sınavı için geri sayım - 3

ALES/3 SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2025 ALES/3 sınavının 23 Kasım'da yapılacak olmasının ardından gözler artık başvurularını tamamlayan ve sınav giriş yerlerini öğrenmek isteyen adayların beklediği tarihe çevrildi.

ALES/3 sınav yerleri genellikle ALES sınavından 10 gün önce ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden adayların erişimine açılıyor.

Buna göre; ALES/3 sınav giriş yerlerinin 10-15 Kasım tarihleri arasında yayımlanması bekleniyor.

