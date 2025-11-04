ALES/3 sınav giriş yerleri açıklandı mı? ÖSYM ALES/3 sınavı için geri sayım

2025 ALES/3 sınav giriş yerleri, üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun olan ve yüksek lisans yapmak için yılın son ALES sınavına katılım sağlayacak olan adayların gündeminde yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 ALES sınav takvimi sonrasında ALES/3 sınav tarihi belli oldu. Peki, ALES/3 sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?