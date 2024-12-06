ALES/3 sınav sonuçları açıklandı (2024 ÖSYM ALES sınav sonuçları sorgulama ekranı)
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve sınav sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2024 yılının son ALES sınavı sonuçları için tarih, yayımlanan sınav takvimi sonrasında belli olmuştu. Bugün açıklanan ALES 3 sonuçları sonrasında ÖSYM'nin sonuç sayfasında yoğunluk yaşanmaya başladı. İşte 2024 ALES/3 sınav sonuçları sorgulama ekranı.
2024 ALES/3 sınav sonuçları açıklandı ve yılın son ALES sınavı puanları belli oldu. Üniversite mezunlarının yüksek lisans yapabilmek için katılım sağladığı ALES/3 sonuçları, ÖSYM'nin sonuç sorgulama sayfası üzerinden görüntülenebilecek. İşte 2024 ALES/3 sınav sonuçları sorgulama ekranı.