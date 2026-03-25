ALES başvuru ekranı 2026: ALES/1 başvuruları nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?
25.03.2026 12:13
NTV - Haber Merkezi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca uygulanacak 2026-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/1) başvuruları başladı. ALES sınavına katılım sağlayacak olan adaylar, ALES başvurularının nasıl yapılacağını ve başvuru ücretiyle alakalı bilgileri merak ediyor. Peki, 2026 ALES/1 başvuruları nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?
2026 yılının ilk ALES sınavı için başvurular bugün itibarıyla başladı. ALES sınavına katılım sağlayarak yüksek lisans yapmak isteyen adaylar, başvurularını bugün itibarıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden yapabilecek.
ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 10 Mayıs'ta düzenlenecek sınavın başvuruları 2 Nisan'a kadar devam edecek.
Adaylar başvuru ücreti için 1200 lira ödeme yapacak.
ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilecek.
Adaylar, 2026-ALES/1'e ilişkin kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.