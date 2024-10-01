ALES başvuruları başladı: ALES/3 başvuruları nasıl yapılır? (2024 ÖSYM ALES/3 başvuru ekranı)

ALES 3 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 1 Ekim 2024 tarihinde saat 10.45'ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

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