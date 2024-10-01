ALES başvuruları başladı: ALES/3 başvuruları nasıl yapılır? (2024 ÖSYM ALES/3 başvuru ekranı)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) başvuruları başladı. Bu yılın son ALES sınavına katılım sağlayacak olan adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) adresi üzerinden başvuru yapabilecek. İşte 2024 ALES/3 başvuru ekranı.

ALES başvuruları başladı: ALES/3 başvuruları nasıl yapılır? (2024 ÖSYM ALES/3 başvuru ekranı) - 1

2024 ALES 3 başvuruları için bekleyiş sona erdi. Yılın son ALES sınavı için başvuru ekranı erişime açıldı. Yüksek lisans yapmak isteyen üniversite mezunları, ÖSYM AİS ekranı üzerinden başvuru yapabilecek. İşte ALES 3 başvuru ekranı.

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ALES başvuruları başladı: ALES/3 başvuruları nasıl yapılır? (2024 ÖSYM ALES/3 başvuru ekranı) - 2

ALES/3 BAŞVURULARI BAŞLADI

2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) başvuruları  başladı.

Sınava başvurular, 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak.

ALES başvuruları başladı: ALES/3 başvuruları nasıl yapılır? (2024 ÖSYM ALES/3 başvuru ekranı) - 3

ALES 3 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 1 Ekim 2024 tarihinde saat 10.45'ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

ALES BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

ALES başvuruları başladı: ALES/3 başvuruları nasıl yapılır? (2024 ÖSYM ALES/3 başvuru ekranı) - 4

ALES 3 SINAVI NE ZAMAN?

2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) 17 Kasım 2024 tarihinde uygulanacak.

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