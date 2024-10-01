ALES başvuruları başladı: ALES/3 başvuruları nasıl yapılır? (2024 ÖSYM ALES/3 başvuru ekranı)
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) başvuruları başladı. Bu yılın son ALES sınavına katılım sağlayacak olan adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) adresi üzerinden başvuru yapabilecek. İşte 2024 ALES/3 başvuru ekranı.
2024 ALES 3 başvuruları için bekleyiş sona erdi. Yılın son ALES sınavı için başvuru ekranı erişime açıldı. Yüksek lisans yapmak isteyen üniversite mezunları, ÖSYM AİS ekranı üzerinden başvuru yapabilecek. İşte ALES 3 başvuru ekranı.