ALES başvuruları ne zaman başlayacak? 2024-ALES/1 sınavı tarihi
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, akademik kariyer hedefi olan lisans son sınıf öğrencisi ya da mezunlarının araştırma konusu oldu. Söz konusu sınavın bu yılki ilk oturumu için tarih araştırmaları Şubat ayı ile birlikte hız kazandı. Peki, ALES başvuruları ne zaman başlayacak? 2024-ALES/1 sınavı ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/1) başvuruları, adayların gündeminde yer alıyor. İşte, 2024-ALES/1 sınavı başvuru ve oturum tarihleri...