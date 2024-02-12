ALES başvuruları ne zaman başlayacak? 2024-ALES/1 sınavı tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/1) başvuruları, adayların gündeminde yer alıyor. İşte, 2024-ALES/1 sınavı başvuru ve oturum tarihleri...